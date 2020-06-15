Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, son günlerde artan vaka sayılarını değerlendirdi. Yeni normalleşme süreci ile vakalarda beklenenin üzerinde bir artışın olduğunu belirten Kara, "2-3 gün daha vakalar artış gösterirse, bu problemin daha ciddi olduğu anlamına gelir" dedi.

15.06.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 00:17

Türkiye'de 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme sürecinden kısa bir süre sonra vaka sayıları artış göstermeye başladı. 12 Haziran'da 1195, 13 Haziran'da 1459 ve 14 Haziran'da 1562 vaka tespit edildi. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"RAKAMLARLAR BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE"

Yeni normalleşme sürecine dönüşle beraber vaka sayısında bir miktar artış olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kara, "Bizim de böyle bir öngörümüz vardı. Ama bu rakamlar bizim beklentimiz içerisinde mi diye sorarsan biraz beklentimizin üzerinde" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

"TAMAMEN NORMALE DÖNÜYORUZ GİBİ BİR ALGI OLUŞTU"

Normale dönüş sürecinde toplum olarak "Virüs tamamen ortadan kalktı, her şey düzeldi ve tamamen normale dönüyoruz" gibi bir algı oluştuğunun altını çizen Kara, bunun da en büyük hatalardan biri olduğunu kaydetti.

"YENİ KARARLARI GÖZDEN GEÇİRMEK GEREKECEK"

Önümüzdeki 2-3 gün daha Türkiye'deki rakamların yukarı doğru artması durumunda bu problemin daha ciddi olduğu anlamına geleceğini belirten Kara, "Ona göre önlemleri veya alınabilecek yeni kararları gözden geçirmek gerekecek. Mutlak ve mutlak bireysel olarak önlemler almamız lazım. Bu rakamlar çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, artan vaka sayılarını değerlendirdi: Rakamlar beklentimizin üzerinde
Etiketler: Ateş Kara, Türkiye, Güncel, Haber

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