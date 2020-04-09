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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'de koronavirüs ile mücadelenin başarılı sürdürülse bile en ufak bir gevşemenin kabul edilemez olduğunu belirterek, "Tüm önlemler bırakılırsa, hastalığın bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için kabaca 4 hafta sonra illerde nüfusun yarısı hasta olur" diye konuştu.

09.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:31

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye 'de 812 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 38 bin 226'ya yükseldi. Salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi başta olmak üzere bir çok önlem alınırken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara alınan önlemlerle ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu.

"EN UFAK GEVŞEME KABUL EDİLEMEZ"

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'na konuşan Prof. Dr. Kara, "Ülkemizde Covid-19 mücadelesi çok ciddiye alınıp başarılı şekilde sürdürülse de en ufak bir gevşeme kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"TÜM ÖNLEMLER BIRAKILIRSA NÜFUSUN YARISI HASTA OLUR"

Prof. Dr. Kara, tüm önlemlerin bırakılması durumunda, hastalığın bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için kabaca 4 hafta sonra illerde nüfusun yarısı hasta olabileceğini belirterek, "Bu rakamın üçte ikisi son iki hafta içinde hastalanacağı için hastaneler, sağlık sistemi ya da başka bir hizmet sorunu çözmeye yetmez" diye konuştu.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara’dan koronavirüs uyarısı: Önlemler bırakılırsa illerde nüfusun yarısı hasta olur
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Ateş Kara, Türkiye, Güncel

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