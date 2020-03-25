Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 20 bin insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını Türkiye 'de şu ana dek 59 can aldı. Bakanlıklar ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşarı Türkiye'de koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla çeşitli önlemler alırken, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, virüsle ilgili yeni uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgınını önlemek için açıklanan önlemlere yüzde yüz uyulması halinde salgının 2 ayda sona ereceğini, mevcut halin devamında ise 1 yılı aşabileceğini söyledi.

"GENEL BİR TABLO ÇİZMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına Ankara stüdyolarından konuk olan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'deki vaka ve ölüm sayıları üzerinden genel bir tablo çizmek için çok erken olduğunu söyledi.

Prof. Ceyhan, bugün en yüksek ölüm oranları görülen İtalya ve İspanya'nın da ilk günlerde çok az ölüm vakaları yaşadığını ancak önlemlere yeterince uyulmaması üzerine birden tırmanışa geçtiğini ifade etti.

Türkiye açısından salgının izleyeceği çizginin önemli olduğunu vurgulayan Mehmet Ceyhan tepe noktaya gelinmesine daha çok olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE 3 SENARYO VAR

Türkiye'de salgının seyrini alınan önlemlere ne kadar uyulacağının belirleyeceğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastalığın ne kadar sürede biteceğine ilişkin olarak da 3 senaryoyu anlattı.

Prof. Ceyhan'ın anlattığı ilk senaryo hiçbir önlemin olmadığı, okulların açık olduğu, herkesin günlük yaşamını sürdürdüğü bir Türkiye'ye aitti. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu durumda salgının 2,5 ay gibi bir sürede sona ereceğini belirtti ve "Bu sürede insanların yüzde 50 kadarı hastalığı geçirir, sağlık sistemi çöker ve çok fazla sayıda ölüm olur" dedi.

Prof. Ceyhan, bütün önlemlere yüzde yüz uyulması, hiçbir açık verilmemesi, herkesin evine kapanması halinde ise salgının 2 ay içinde biteceğini vurguladı.

"TÜRKİYE BU İKİ SENARYONUN ARASINDA BİR NOKTADA"

Türkiye'nin bu iki senaryonun arasında bir noktada bulunduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Bu durumda salgın bir, bir buçuk seneye uzayabilecek bir sürede bitebilir. Ne kadar kısa sürede biteceği de bizim kontrol tarafına ne kadar yakın olacağımıza bağlı. Örneği yüzde 95 uyarsak bu iş 3-4 ayda biter. Yüzde 70-80 uyarsak 7-8 ayda biter." diye konuştu.

Halkın bu kurallara ne kadar uyacağının bilinemediği için ne kadar sürede salgının biteceğinin bilinemediğini işaret eden Mehmet Ceyhan halkın önlemlere yüzde yüz uyması halinde ise ölümlerin çok az olacağını söyledi.

"KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HEMEN SONLANDIRILMAMALI"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs tedbirlerinin hemen sonlanmayacağını ise Çin örneği ile açıkladı. Vuhan'da salgının sönümlendirildiğini ancak Çin 'in diğer bölgelerinde virüsün bulaşmadığı çok sayıda insan olduğunu ifade ederek, bu bölgelere ilişkin önlemlerin sürdüğünü işaret etti.

Salgının gerçek manada sonlanmasının ise ya tüm insanların virüsle enfekte olması ya da aşısının bulunup herkesin aşılanması ile mümkün olduğunu belirten Prof. Ceyhan, bir diğer ihtimalin ise 8 ayda mutasyon geçiren Sars'ta olduğu gibi Kovid-19'un da değişim geçirerek bulaşma özelliğini kaybetmesi olduğunun altını çizdi.