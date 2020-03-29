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"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Türkiye'nin salgında oldukça kritik bir dönemde olduğunu belirterek, hastalığın en üst seviyeye ulaşmasının an meselesi olduğunu söyledi. Önümüzdeki 5 günün hayati önem taşıdığını vurgulayan Ceyhan, tedbirlerin daha sıkı hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

29.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:40

Türkiye 'de koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108'e yükseldi ve 7 bini aşkın vatandaşımız virüsle enfekte oldu. Vaka sayısı gün geçtikçe artarken, Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Ceyhan, salgının en üst seviyeye çıkması an meselesi derken; önümüzdeki 5 günün hayati derecede önem taşıdığını belirtti. Ceyhan ayrıca alınan tedbirlerin artırılmasının gerekliliğinden bahsetti.

"HASTALIĞIN 'PİK' YAPMASI AN MESELESİ"

Bilim Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Çok kritik bir dönemdeyiz. Hastalığın 'pik' noktası yani en üst seviyeye ulaşması an meselesi. Bu nedenle önümüzdeki 5 gün hayli önemli. Hastalığı kontrol etmek için tedbirleri daha sıkı almazsak bu noktadan sonra virüsün yayılmasının kontrol edilebilmesi daha güç hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

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’Virüsün pik yapması an meselesi’ diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Etiketler: Türkiye, Güncel

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Virüsün pik yapması an meselesi' dedi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli

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