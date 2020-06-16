Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek

Türkiye'de normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenirken Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının dalgalar şeklinde 1-2 yıl süreceğini belirterek "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi 1-2 yıl sürecek" dedi.

16.06.2020 08:01 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:37

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından Türkiye'deki artan vakalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özlü, normalleşmeye geçişle birlikte koronavirüs vaka sayılarında gözlenen artışın beklenen bir durum olduğunu belirterek "Salgın yakın zamanda bitecek olsaydı, normalleşmeyi öteleyebilirdik. Ama görünen o ki, bu pandemi dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek. Bu durumda normalleşmeyi durdurmak veya geciktirmek yerine, kontrollü ve tedbirli normalleşmeyi gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

"TEDBİRLERE UYARAK NORMALLEŞMELİYİZ"

Normalleşme sonrasında artışın miktarı ve devam edip etmeyeceğinin önem taşıdığını belirten Özlü, "Tedbirlere uyarak normalleşmeliyiz. Eskiye dönemeyiz. Virüsle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" paylaşımında bulundu.

Özlü Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filyasyon çalışmaları, sorunun nerelerden kaynaklandığını gösterir. Vaka artışının gözlendiği kentlerde il pandemi kurulları, bu verilere göre alacakları kararlarla kontrolü sağlayabilirler. Salgını azdırmadan normalleşme mümkün. Yeni dönemi şöyle tanımlayabiliriz. Maske, mesafe ve hijyenden ödün vermeden, eskiden yaptığın her şeyi yapabilirsin" mesajını verdi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı 15 Haziran tablosuna göre son 24 saat içinde vaka sayısı 30, yoğun bakım hasta sayısı 5 ve entübe hasta sayısı bir kişilik artış gösterdi. Böylece toplam vaka sayısı 179 bin 831'e, toplam can kaybıysa 4 bin 825'e yükseldi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Tevfik Özlü, Twitter, Güncel, Haber

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