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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü

Türkiye'deki vaka sayısındaki artış hızını İtalya'ya benzetenlere de yanıt veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, böylesi bir karşılaştırma için milyon kişideki orana bakmak gerektiğini söyledi. İtalya'da milyon kişide vaka sayısının 978 olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye'de ise bunun 15 olduğunu ifade etti.

24.03.2020 08:47 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:26

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, Türkiye- İtalya kıyaslamalarında milyon kişideki vaka sayısına bakılmasının gerektiğini dile getirdi.

CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında aşı çalışmaları ve virüse karşı etkili olan ilaçlar ile Türkiye'de salgının durumu konuşuldu.

Konuklar arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. ABD'nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail'in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini ifade etti.

"SITMA İLACI VİRÜSÜ ENGELLİYOR"

Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı. Ünal, Koronavirüs 'te de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini ifade ederek, "Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor" dedi.

Sıtma ilacını kullandıklarını ve bunun virüsün hücre içerisine girmesini engellemede etkili olduğunu vurgulayan Ünal, bu konuda birçok teori de bulunduğunu söyledi ve "Elimizde böyle ilaçların olması umut verici" diye konuştu.

TÜRKİYE-İTALYA KIYASLAMALARINI ÇÜRÜTTÜ

Türkiye'deki vaka sayısındaki artış hızını İtalya'ya benzetenlere de yanıt veren Prof. Ünal, böylesi bir karşılaştırma için milyon kişideki orana bakmak gerektiğini söyledi. İtalya'da milyon kişide vaka sayısının 978 olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye'de ise bunun 15 olduğunu ifade etti.

Tüm yetkililerin evde kalın çağrıları yaptığını hatırlatan Ünal, bulaşma hızını belli bir seviyede tutmaya çalıştıklarını, ancak İtalya'daki gibi bir seyir izlemesi halinde hastanelerinin bloke olacağını söyledi.

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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü

Haberin Videosu :

Yeni tip koronovirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Etiketler : Koronavirüs, Serhat Ünal, Türkiye, İtalya, Sağlık, Güncel

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