Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, yeni tip koronavirüs salgını konusunda izolasyonun önemine dikkat çekerek, "Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysın bu 3 haftada" dedi.

24.03.2020 00:15 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:49

CNN Türk'de Ahmet Hakan'ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programında aşı çalışmaları ve virüse karşı etkili olan ilaçlar ile Türkiye 'de salgının durumu konuşuldu.

Konuklar arasında bulunan Bilim Kurulu Üyesi Serhat Ünal, virüse yönelik aşı çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini anlattı. ABD'nin aşının insanlar üzerinde denemesi sürecine geçtiğini, onun dışında Çin ve İsrail 'in de aralarında olduğu bazı ülkelerde klinik deneme aşamasına gelindiğini ifade etti.

"KORONAVİRÜS KENDİ DİNAMİKLERİ İÇİNDE YAYILIYOR"

Aşının yaklaşık 1 yıl sonra kullanılabileceğini ifade eden ve influenza (grip) üzerinden bir tablo çizen Ünal, influenzanın yaz aylarında güney yarım kürede yayılmasını sürdürdüğünü, kış aylarında ise yeniden kuzey yarım küreye geldiğini hatırlattı. Ünal, koronavirüste de böyle bir seyir izlenmesi halinde aşının etkili olarak kullanılabileceğini ifade ederek, "Ancak bu farklı bir virüs ve kendi dinamikleri içerisinde yayılıyor." dedi.

Sıtma ilacını kullandıklarını ve bunun virüsün hücre içerisine girmesini engellemede etkili olduğunu vurgulayan Ünal, bu konuda birçok teori de bulunduğunu söyledi ve "Elimizde böyle ilaçların olması umut verici" diye konuştu.

TÜRKİYE-İTALYA KARŞILAŞTIRMASI İÇİN MİLYON KİŞİDEKİ ORANA BAKMALIYIZ

Türkiye'deki vaka sayısındaki artış hızını İtalya 'ya benzetenlere de yanıt veren Prof. Ünal, böylesi bir karşılaştırma için milyon kişideki orana bakmak gerektiğini söyledi. İtalya'da milyon kişide vaka sayısının 978 olduğunun altını çizen Ünal, Türkiye'de ise bunun sadece 15 olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanından bakana kadar tüm yetkililerin evde kalın çağrıları yaptığını hatırlatan Ünal, bulaşma hızını belli bir seviyede tutmaya çalıştıklarını, ancak İtalya'daki gibi bir seyir izlemesi halinde hastanelerinin bloke olacağını söyledi.

"HERKES KENDİNİ POZİTİF SAYSIN"

Ünal bu noktada şu uyarıyı yaptı:

"Bir taraftan hastalarımızı tedavi edeceğiz ama en önemli iş yeni vaka bulaşmasına engel olmak. Herkes kendisini pozitif saysın ona göre tedbirini alsın. Bulaşabilir ve bulaştırabilir saysınbu 3 haftada"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın

Haberin Videosu :

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Etiketler : Serhat Ünal, Türkiye, İsrail, İtalya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson’dan koronavirüs kararı Haberler
İngiltere kepenk indirdi! Başbakan Johnson'dan koronavirüs kararı
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi Haberler
Küçük ve büyük marketlerin çalışma saatlerine sınırlandırma geldi
İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi Haberler
İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Bakan, ’Salgının dışında değilsiniz’ deyip onları uyardı: Evde kalın Haberler
Bakan, "Salgının dışında değilsiniz" deyip onları uyardı: Evde kalın
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız? Haberler
Bu hafta nelerle karşılaşacaksınız?
Türkiye’de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı Haberler
Türkiye'de koronvirüsten can kaybı 37 oldu, vaka sayısı arttı
Fatih Terim’in koronavirüs testi pozitif çıktı Haberler
Fatih Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Fransa’da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı Haberler
Fransa'da bilanço ağırlaşıyor! Vaka sayısı rekor kırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

İngiltere'de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber Hafter milislerinin Trablus'un güneyine saldırısında 2 kişi öldü - Haber Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı - Haber Eski belediye başkanı 2 kişiyi vurdu, intihara kalkıştı - Haber Irak Cumhurbaşkanı'ndan "sokağa çıkma yasağına uyulmazsa kriz derinleşebilir" uyarısı - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın - Haber İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi - Haber Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu kez gençleri koronavirüs konusunda uyardı - Haber İngiltere'den koronavirüs tedbiri! Marketler ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetler durdurulacak - Haber Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı 1529'a yükseldi - Haber Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından Sergen Yalçın: Gayet iyiyim evden çıkmıyorum - Spor İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk koronavirüsü yendi - Haber
Loading