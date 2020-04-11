Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan açıklama

Özlü, dün gece 24 TV canlı yayınında sorularını cevapladı. Sokağa çıkma yasağı duyurusu sonrası vatandaşların fırın ve tekellere akın etmesini değerlendiren Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

'KIRILMA NOKTASINDAYIZ...'

"Son 4-5 gündür işler iyi gidiyordu. İyi haberler geliyordu, seviniyorduk. Ama ben bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta-on gün içinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum."

'İYİ GÖRÜNMÜYOR'

Halkın tedbirsiz şekilde sokağa çıkmasıyla 'korkunç bir bulaşma olasılığı' olduğunu vurgulayan Özlü, "İyi olmasını temenni ederim ama iyi görünmüyor. Bana Türkiye'nin her yanından görüntüler geliyor. Eğer doğruysa bunlar çok ciddi problem var, mutlaka müdahale edilmeli" dedi.



