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Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen ikinci hastanın durumuna ilişkin bilgi veren Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş, "Kötü durumda bir hasta olduğunu aktarmadılar bize. Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

13.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:54

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada hızla yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye 'ye de sıçradı. Dünya genelinde 5 bine yakın kişinin ölümüne neden olan salgın, ülkemizde iki kişiye bulaştı.

Kötü haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Koca, geçtiğimiz Salı gününü Çarşamba gününe bağlayan gece canlı yayında yaptığı açıklamada erkek bir hastada Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

İKİNCİ HASTA, İLK HASTANIN YAKIN ÇEVRESİNDEN BİRİ

İkinci vaka ise bugün ortaya çıktı. Duyuruyu ise yine Bakan Koca yaptı ve bir vatandaşımızda daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ifade etti. Vakayla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Koca, ikinci vakanın ilk vakayı yaşayan hastanın yakın çevresinden biri olduğunu söylemekle yetindi ve konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

"BEKLENEN BİR DURUMDU"

Karantinaya alınan ve tedavileri devam eden hastalarla ilgili açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş, "Bu vakanın çıkması beklenen bir durumdu. Çünkü hastanın çevresindeki temasları takip ediliyordu. Ve pozitif olan vaka da bu temaslardan biri. Bu çok olumlu bir şey. Çünkü bu takip yapılmasaydı bu hastanın kontrolü mümkün olmayacaktı ve toplumda hastalık yayılabilecekti. Diğer temaslarda da vaka olabilir" dedi.

"YOĞUN BAKIM İHTİYACI OLAN BİR HASTA DEĞİL"

Karantinaya alınan ikinci kişinin sağlık durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aktaş, "Kötü durumda bir hasta olduğunu aktarmadılar bize. Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyorum" şeklinde konuştu.

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Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Sağlık, Güncel

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