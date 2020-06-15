Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir

Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Kalıcı artışlar olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir. 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler alabiliriz" dedi.

15.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.06.2020 21:01

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile mücadele sürüyor. Son günlerde Türkiye'de yaşanan vaka artışlarının ardından Bilim Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, artan vakalarla ilgili sorularını yanıtladı. Artışların geçici olabileceğini dile getiren Yamanel, yeni normal düzende tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğinin altını çizdi.

"ÇOK DİNAMİK BİR SÜREÇ"

Prof. Dr. Levent Yamanel, "Son 2- 3 gündür artışlar mevcut. Geçici artışlar olabilir. 2-3 günde çok karar verilemez. Ama 1 haftalık 10 günlük kalıcı artışlar olursa yayılma hızı artmış demektir ve yeni tedbirler almamız gerekebilir. Çok dinamik bir süreç. Sağlık Bakanlığı tarafından yakından takip ediliyor. Her an yeni tedbirler gelebilir. Elimizde çok önemli tedbirler var. Yeni normal dediğimiz. Maske takmak. Sosyal mesafeyi uymak. Hijyene uymak ve kalabalık oluşturmamak. Bu 4 kuralı sıkı şekilde uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İL PANDEMİ KURULLARI NASIL BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖZLEMLİYOR"

Yeni normali uygulayıp daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yamanel, "Ülke bazında tedbirler olabilir. Hem tiyatro ve sinemaların açılmasının geciktirilmesi ve yine kalabalık oluşturabilecek her türlü aktivitenin geciktirilebilmesi gibi hem de il sağlık pandemi kurulları da il bazında değerlendirip çeşitli önlemler alabilir. Sokağa çıkma kısıtlaması dahil her türlü tedbir olabilir. İl pandemi kurulları nasıl bir artış olduğunu gözlemliyorlar. Böylece iller arası geçişlerde bundan etkilenebilir. Bunlarla ilgili yeni kararlar alınabilir. Her zaman söylediğiniz gibi yeni normale alışmamız gerekiyor. Taki dünya çapında bir bağışıklık kazanılan kadar. Etkin bir ilaç ya da tedavi bulunana kadar. Bu yeni normali hepimiz biliyor ve uygulamaya çalışıyoruz. Ama daha dikkatli olmamız gerekiyor. Denenen bazı ilaçlar var. Ciddi çalışmalar ve aşı çalışmaları var. Aşı çalışmalarını özellikle heyecanla bekliyoruz. Aşının olması bizim virüse karşı mücadelede elimizi çok güçlendirecektir" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Bilim Kurulu Uyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Yeni tedbirler almamız gerekebilir
Prof. Dr. Levent Yamanel
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir

Kaynak: İHA

Etiketler: İhlas Haber Ajansı, Levent Yamanel, Türkiye, Güncel, Haber

İlgili Haberler

İstanbul’un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçeİstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı! İşte en tehlikeli 4 ilçe
Son Dakika: İstanbul’da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandıSon Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
AVM’ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyorAVM'ler koronavirüs nedeniyle yeni uygulamaları devreye alıyor
15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?15 Haziran Pazartesi koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü? Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?

Manşet

Haberler

Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
41 yıllık Türk devi Aras Kargo’nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
AK Parti’nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen Haber
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü Haber
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
ABD, Suriye’de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Haberler››Güncel››Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel uyardı uyardı: Vakalarda 10 günlük artış olursa yeni tedbirler almamız gerekebilir - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:29: Hak-İş'ten maske, mesafe, hijyen uyarısı - Haber 10:26: Belediyede işe yerleştirme vaadiyle 10 kişiyi dolandırdı - Haber 10:25: Çıralı'da deniz kaplumbağası yuva sayısı, yüzde 100 arttı - Haber 10:24: Akgedik'te 350 konutun kurası yarın çekilecek - Haber 10:24: Mesire alanında yılanların çiftleşme dansı - Haber 10:15: Twitter'da tartışan Cüneyt Özdemir ve Ahmet Şık, birbirlerine küfre varan hakaretler savurdu - Haber 10:08: Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir - Haber 10:12: Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı - Magazin 09:22: Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti - Haberler