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Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: ATM'lere Dikkat Edin!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklama sırasında bazı önemli detaylara değindi.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Bilim Kurulu Üyesi Uyardı: ATM'lere Dikkat Edin!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik yaptığı açıklama sırasında bazı önemli detaylara değindi.

Ortak Kullanılan Yerlere Dikkat Çekti

DHA ile yaptığı röportaj sırasında bazı açıklamalarda bulunan İlhami Çelik, virüsün bulaşma yolu ile ilgili önemli detayları açıkladı.

"En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır. Biz 1 metre kabul ediyoruz mesafeyi. Çünkü çoğunluğu bu safhada göstermiş. Virüs hava yolu ile bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşan hastalıklar kızamık, kızamıkçık, su çiçeği, verem gibi diğer hastalıklardır. Hava yolu ile bulaşsaydı çok daha fazla insana bulaşırdı."

Buna karşın temas edilen yerlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çelik, özellikle ortak kullanım alanlarına dikkat çekti.

"ATM ve diğer elektronik cihazlara dokunurken çok tehlikeli olabilir; ama bunun bir sonu yok. O ortamlarda virüs yaşayabilir. Böyle şeyler düşünürken psikopata bağlayacağız. Bu kadar tedirgin olmaya gerek yok. Ellerimizi yıkayalım, temiz olalım. ATM, bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır. Sosyal izolasyona dikkat etmeliyiz."

"Açık havada ve başkalarından uzakta iseniz maske takmanıza gerek yok. Sosyal izolasyon mesafesinden yani 1 metreden daha yakın kalacaksanız, kapalı ortama girmişseniz maske takmanızı öneriyoruz. Otobüste, minibüste ve asansörde maske tıkın. Ama dışarıda temiz havada yürürken yanınızda da kimse yokken maskenin gereği yok. Kendinizi boş yere sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Çünkü maske ile nefes alıp vermek çok daha zor."

Peki siz bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Sağlık Bakanlığı, İlhami Çelik, Koronavirüs, ATM, Teknoloji
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