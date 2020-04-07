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Bilim Kurulu Üyesi Yamanel Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladıkSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Asemptomatik (belirti göstermeyen) vakaların fazla olduğunu görmeye başladık.

07.04.2020 17:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:50
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Asemptomatik (belirti göstermeyen) vakaların fazla olduğunu görmeye başladık. Bu nedenle bulgu vermeyen vakalar gördüğümüz için biz maske takmayı önermeye başladık" dedi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi tedbiri ile ilgili değerlendirme yaptı. Koronavirüs salgınının yayılımı ile ilgili veriler doğrultusunda böyle bir karar alındığını anlatan Prof. Dr. Yamanel, "Asemptomatik vakaların fazla olduğunu görmeye başladık. Bunun üzerine tabii maske geldi. Maske kendimizi korumak amaçlı değil, genellikle biz hastaysak dışarıya saçmamak amaçlı. Bu nedenle de asemptomatik, bulgu vermeyen vakalar gördüğümüz için biz maske takmayı önermeye başladık. DSÖ de aynı şekilde, baktı ki daha fazla asemptomatik vaka var ve bunlar dolaşarak virüsü yayıyorlar, bu nedenle maske takmayı önerdi. Biz de aynı şekilde bu kadar asemptomatik vaka olunca yayılmayı azaltmak açısından maske takmayı önerdik" diye konuştu.
Piyasada farklı özelliklere sahip birçok çeşit maske olduğuna işaret eden Yamanel, "Normal basit tıbbi ya da cerrahi maske diye geçiyor ve her yerde bulunabilen maskeler. Tabii çok özellikli N-95, FF2, FFP3 gibi maskeler de var. Bu maskeler daha ziyade tıbbi personelin kullanımı için, yani hastanın salgılarıyla çok karşılaşan personeli korumak için. Normalde halk içinde, toplu yerlerde dolaşırken kullanacağımız maske basit tıbbi veya cerrahi maske diye geçen maske" ifadelerini kullandı. Bilim Kurulu Üyesi Yamanel Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık

Kaynak: DHA

Etiketler: Levent Yamanel, Koronavirüs, Güncel

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Bilim Kurulu Üyesi Yamanel Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
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