Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir - Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilirSAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Çin'den getirilen ilacın koronavirüs hastalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, "Şu an yeni kullanmaya başladık.

24.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:12
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Hastalarda hızlı iyileşmeler olabilir

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, Çin'den getirilen ilacın koronavirüs hastalarında kullanılmaya başlandığını belirterek, "Şu an yeni kullanmaya başladık. Bu ilaçların kullanımının ardından daha hızlı iyileşmeler olabilir" dedi.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA'ya açıklama yaptı. Prof. Dr. Yamanel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmak üzere Çin'den getirildiğini açıkladığı ilaca ilişkin değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Yamanel, yeni tip koronavirüs (Kovıd-19) tedavisinde kullanılan birçok ilaç olduğunu söyledi. Sıtma ilacı, anti viral ilaçların bunlardan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yamanel, "Çin'den gelen ve gelecek olan ilaçlar da anti viral, yani virüsün etkinliğini azaltacak ilaçlar. Biz de Bilim Kurulu'nda bu hastalığın tedavi yöntemlerini tartışıyoruz. Bütün hekimlerimiz rehberlerden faydalanıyorlar ve Çin'den gelen olumlu sonuçları takip ediyoruz" dedi.

Bu nedenle de Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den faydalı olduğu bilinen ilaçları getirttiğini hatırlatan Prof. Dr. Yamanel, "Tedavi bakımından hiçbir sorunumuz yok şu an için. Getirtilen ilaçlar hastalarımızda kullanılıyor. İlaçlar daha yeni geldiği için henüz bir şey söylemek erken; ama bu tedavilerin sonuçları Sağlık Bakanlığımız tarafından şeffaf bir şekilde yapılacaktır. İlaçların bir kısmı geldi ve kullanılmaya başlandı. Ama şu anda daha çok yeni kullanmaya başladık. Bu ilaçların kullanımının ardından daha hızlı iyileşmeler olabilir. Etkin bir ilaç olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yamanel ile röp.

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Levent Yamanel, Koronavirüs, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı Haberler
Polis, sokakta gördüğü yaşlıları önce uyarıp sonra evlerine bıraktı
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi Haberler
10 bin çalışanlı TV kanalının yayın şefinde koronavirüs tespit edildi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Yargıtay’ın yeni başkanı belli oldu Haberler
Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Çin’den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı Haberler
Çin'den gelen koronavirüs ilaçları, uçakla 40 şehre dağıtıldı
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi Haberler
Fırsatçılara büyük darbe! 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun’dan gelen haber pes dedirtti Haberler
Türkiye, sağlık çalışanları için tek yürek olmuşken Samsun'dan gelen haber pes dedirtti
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler Haberler
PTT önünde sıra kavgası: 1 metre kuralını önemsemediler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:42: Antalyalılar "evde kal" çağrılarına uydu - Haber 16:42: Ayakkabılarına gizledikleri 1 kilo eroin ile yakalandılar - Haber 16:42: Pamukkale Belediyesi 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kitap servisine başladı - Haber 16:42: İlkadım'da korona virüsüne karşı banklar söküldü - Haber 16:42: Bakan Akar: "(Kovid-19 ile mücadelede kullanılan ilaçlar) Kimyagerlerimiz bu ilaçların muadilini... - Haber 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:18: Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu - Haber 16:17: TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü - Haber 16:16: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı - Haber 16:11: Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi - Haber 14:55: Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading