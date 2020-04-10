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Bilim Kurulu Vali Ayhan, başkanlığında toplandı

Sivas Bilim Kurulu Toplantısı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumunu görüşmek üzere Vali Salih Ayhan başkanlığında toplandı.

10.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:34
Bilim Kurulu Vali Ayhan, başkanlığında toplandı
Sivas Bilim Kurulu Toplantısı, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumunu görüşmek üzere Vali Salih Ayhan başkanlığında toplandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Senato Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Sivas'ta alınması gereken sağlık önlemleri, sağlık kurumlarının kapasite ve hizmet sunumu, insan gücü ihtiyacı ile mevcut durum görüşüldü.

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Ayhan, sağlık teşkilatının ve alt yapısının çok önemli olduğunu belirterek, "2020 bütçesinde en fazla payı sağlık alıyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' kültürünün en güzel yansımalarından biri, devletin bütçesine yansımış şekilde. Bu süreçte de sağlık teşkilatlarımızla, sağlıkla, ödemeyle ilgili parasal konuda sorun olmadığını ifade etmek istiyorum." dedi.

Yaşanan süreçten herkesin etkilendiğini kaydeden Ayhan, "Bu kadar nüfusu evde tuttuktan sonra o insanları, zihnen ve bedenen de koordine etmeniz lazım. Yaz dönemine denk geliyoruz. Okullar tatil, yaz tatili bunları düşündüğümüz zaman bunlara yönelik politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Medyanın ve özellikle sorumluluk mevkiinde olan insanların dili ve üslubu çok önemli." diye konuştu.
Sivas'ta, birlikte iş yapabilme, ortak hareket etme kültürünün olduğunu ifade eden Vali Ayhan, şunları kaydetti:
"Koordinasyonumuz çok iyi noktada, hep söylüyorum, bir kurumun tek başına iş yapabilme kapasitesi vardır ama zorlanır veya tıkanır. Biz bu manada birlikte iş yapabilme, birlikte hareket edebilme kültürüne sahibiz. Bu süreçte birlikte iş yapabilme kültürümüzü daha da üst seviyeye çıkarmış olduk. Yani benim kurumun hakkı hukuku, senin kurumunun hakkı hukukundan ziyade, toplumun hakkı hukuku, milletimizin sağlığı sıhhati her şeyin önündedir. Bu da çok çok önemli bir kazanım. Bütün alanlarda çok güzel bir birlikteliğimiz var."

Kaynak: AA

Etiketler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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