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Bilim kurulunda görevlendirilen Prof. Dr. Özer'e tebrik mesajları

Sağlık Bakanlığı Korana virüs Bilim Kurulunda görevlendirilen Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer'e tebrik yağdı.

07.04.2020 15:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:14
Bilim kurulunda görevlendirilen Prof. Dr. Özer'e tebrik mesajları
Sağlık Bakanlığı Korana virüs Bilim Kurulunda görevlendirilen Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Özer'e tebrik yağdı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, " Sağlık Bakanlığı Koranavirüs Bilim Kurulunda (Toplumda salgın yönetimi) ile ilgili görevlendirilen İnönü Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ali Özer hocamızı tebrik ediyor, kurul çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Rektör Kızılay'dan da tebrik

Diğer yandan, Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay da, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Ali Özer'i kutladı. Kızılay, "Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca, "Korona virüs Bilim Kurulu"nda Üniversitemizden Prof. Dr. Ali Özer hocamızı görevlendirdi. Halk Sağlığı Anabilimdalı Başkanı ve TÜBA üyesi hocamıza, "toplumda salgın yönetimi" alanında katkı vereceği kurul çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Özer'i Başkan Gürkan ve Rektör Özer'in yanı sıra çok sayıda takipçisi kutlayarak, başarı dileğinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, Ali Özer, Malatya, Güncel
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