Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilim Kurulunda yeni korona virüs önlemi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısını ilk defa video konferans ile gerçekleştirecek.

03.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:59
Bilim Kurulunda yeni korona virüs önlemi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, toplantısını ilk defa video konferans ile gerçekleştirecek.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, saat 16.00'da düzenlenecek toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler ile alınabilecek yeni tedbirlerin konuşulacağı toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bilim Kurulunda yeni korona virüs önlemi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Güncel Haberleri

10:44: Virajı alamayan domates yüklü tır denize düştü: 1 ölü - Haber 10:44: Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar - Haber 10:44: Malatya'da sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haber 10:44: Suzuki ABD'de yeni bir deniz motoru test merkezi kuruyor - Haber 10:43: Iğdır'da sokaklar dolu - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:38: Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber