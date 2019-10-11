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Bilim meraklıları 'sen de yapabilirsin' festivalinde buluştu

BAĞCILAR Belediyesi Bilgi evleri, millli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen 'Sen de yapabilirsin' temasıyla 7. Konya Bilim Festivali'ne katıldı.

11.10.2019 14:52Bilim meraklıları 'sen de yapabilirsin' festivalinde buluştu

BAĞCILAR Belediyesi Bilgi evleri, millli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla düzenlenen 'Sen de yapabilirsin' temasıyla 7. Konya Bilim Festivali'ne katıldı.  Bilgi evlerinin standını ziyaret eden öğrenciler deney yapma fırsatı buldu.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye'de bilimin gelişmesi ve gençlerin teknolojiyle tanışması amacıyla 4-5-6 Ekim'de Konya Bilim Festivali düzenlendi. 'Sen de yapabilirsin' sloganıyla Konta Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde Bağcılar Belediyesi bilgi evleri de yer aldı.

ZİYARETÇİLER LABORATUVARDA DENEY YAPTI

Çocuklar, gençler ve bilim meraklılarının yoğun ilgi gösterdiği festivalde Bağcılar Belediyesi'nin standını 150 bin kişi ziyaret etti. Bilgi evlerinde görevli 3 öğretmen, kurdukları stantta bilim meraklısı öğrencileri ağırladı. Bilimin gizemli dünyasıyla buluşan ziyaretçiler laboratuvar ortamında deney yapma imkanı buldu.



Bağcılar Belediyesi, Türkiye, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

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