Bilim Merkezi'nden Çocuklara, Bilim Temalı Doğum Günü

Kocaeli
Bilim Merkezi tarafından Kasım ayında doğan çocuklar için bilim temalı doğum günü partisi düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
bünyesinde hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde 6 - 9 yaş aralığındaki çocuklara yönelik doğum günü etkinliği düzenlendi. Atölye çalışmaları ve bilim gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Doğum günü etkinliği, 29 Kasım tarihinde doğan Türk Gök Fizikçi Prof. Dr. Dilhan Eryurt temasıyla yapıldı.
Bilim Temalı Doğum Günü
Partim etkinliğinde güneşin ve yıldızların evrimi çalışmalarına araştırmalarıyla katkıda bulunarak Apollo
Başarı Ödülü'ne layık görülen Bilim Adamı Prof. Dr. Dilhan Eryurt'un belgeseli çocuklara izletildi. Kocaeli'nden ve çevre illerden gelen çocuklara, Dilhan Eryurt'un araştırmaları gösterilirken astronomi ve uzay düzenekleri hakkında bilgiler verildi. Astronomi ve uzay temalı çeşitli atölye çalışmaları, oyunların ve bilim şovlarının yapıldığı etkinlikte aileleri ile birlikte katılan çocuklar için doğum günü pastası kesildi. Yapılan etkinliklerde çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. - KOCAELİ
Kocaeli,Doğum Günü
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:50