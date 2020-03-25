Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi - Haberler

Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan bilim sanat merkezinde, tasarlanan yazılımla birlikte 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

25.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:22
Bilim merkezinde 3D yazıcılarla maske üretildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde bulunan bilim sanat merkezinde, tasarlanan yazılımla birlikte 3D yazıcılarla siper maske ve solunum maskesi üretimine başlandı.

Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Ereğli Devlet Hastanesi ile yaptıkları ön protokolün artından 3D yazılım ile siper maske ve solunum maskesi üretmeye başladı. Kodlama, Robotik ve İnovasyon öğretmeni Taylan Çağatay Akın tarafından yapılan yazılım ile 7 adet 3D yazıcı makineyle 2,5 saatte 1 solunum maskesi üreten BİLSEM'de öğretmenler gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, BİLSEM'i ziyaret ederek çalışmaları inceledi. BİLSEM Müdürü Serkan Çakır, maskelerin üretim aşamasıyla ilgili bilgi vererek, "İhtiyaç halinde çalışmalarımızı daha da artırabileceğiz. Yüz koruma maskesi şu anda seri şekilde imal ediliyor. Bunun maliyeti 75 kuruş civarında. Normal maskenin üretimine de devam ediliyor. Diğer okullardan gelecek olan yazıcılar ile birlikte üretim miktarını arttıracağız" diye konuştu.

'GURUR VERİCİ'

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, geliştirilen yazılımı diğer okullarla da paylaşacaklarını, üretimi artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu malzemelerin hastaneden kabul görmesi gerekiyor. O zaman diğer okullarımız da bu üretime başlayacak. Arkadaşlarımız devlet hastanesi ile görüşme halindeler. Böyle bir çalışmanın yapılması son derece gurur verici. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor Haberler
Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca açıklama yapıyor
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi’nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama

Son Dakika Güncel Haberleri

19:22: Sağlık Bakanı Koca: "Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı... - Haber 19:22: Kütahya'da asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı - Haber 19:22: Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Haber 19:21: Almanya'da korona virüse karşı hazırlanan ekonomik destek paketi onaylandı - Haber 19:20: Sağlık Bakanı Koca: "(Koronavirüs) Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. - Haber 19:12: Bakanlar Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca basın açıklaması yapıyor - Haber 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber 17:00: ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi - Haber 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı - Magazin