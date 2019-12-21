Haberler » Dünya » Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada? - Haberler

Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada?

Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) geride bıraktı. Türkiye ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor.

21.12.2019 15:03 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:03 Bilim ve mühendislik alanında dünyada en çok bilimsel makale üreten Çin; Türkiye kaçıncı sırada?
Bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısında Çin son iki senede Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) geride bıraktı. ise dünya çapında 17. sırada bulunuyor. 2018 yılında 33 bin 536 makale üreten Türkiye bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Ancak bu sıralamada üniversite ve akademisyen sayısı dikkate alınmıyor.

ABD Ulusal Bilim Vakfı, bilim ve mühendislik alanında hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ve konferanslarda sunulan bildirileri derleyerek dünyada akademik üretimin haritasını çıkarıyor. Bu hesaplamada uluslararası Scopus dizinine giren yayınlar dikkate alınıyor. 2018 yılında bu alanda dünya çapında 2 milyon 556 bin makale veya bildiri yayımlandı.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:01   Suriye'de petrol rafinerisi ve gaz istasyonlarına 3'lü saldırı - Haberler
16:01   Ocean Viking Akdeniz'de 162 mülteci kurtarıldı - Haberler
15:55   Kargalar, primatlardan sonraki en zeki hayvanlar mı? - Haberler
15:51   Adalardaki fayton kararı vatandaşları ikiye böldü - Haberler
15:49   Türk büfeci, Almanya'nın en cesur büfecisi ilan edildi - Haberler
15:09   Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Haberler
13:44   Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Haberler
13:30   Genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi - Haberler
12:18   Okyanustaki Türk gemisinde dehşet yaşatan saldırgan mürettebat tarafından bağlanarak etkisiz hale getirildi - Haberler
11:57   Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti - Haberler
21.12.2019 16:08:18