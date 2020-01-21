Haberler » Güncel » Bilim ve Sanat Vakfını kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetecek - Haber

Bilim ve Sanat Vakfını kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetecek

Bilim ve Sanat Vakfının mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceği bildirildi.

21.01.2020 22:58 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:58Bilim ve Sanat Vakfını kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetecek
Bilim ve Sanat Vakfının mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetileceği bildirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfınca kurulan Şehir Üniversitesinin, Yükseköğretim Kurulu kararıyla 1 yıl geçici süreyle faaliyetinin durdurulup, idaresinin Marmara Üniversitesine bırakıldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün Bilim ve Sanat Vakfının teslim alınarak komisyonca yönetimi işlemi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesinin 10. fıkrası gereğince (Mahkeme tarafından kayyum atanıncaya kadar kurucu vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilir) yerine getirilmiştir."
Yapılan işlemin yasanın amir hükmünün ifasından ibaret olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İvedilikle teslim alınarak vakfın hukuku korunmuş ve yönetimi hukukçu, gayrimenkul ve finans uzmanları olmak üzere üç kişilik komisyonca ifa edilecektir. Bu bir kayyum ataması değildir. Bu eylem, Bilim ve Sanat Vakfının tüzel kişiliğinin korunması, maddi varlıklarına ve kuruluş amaçlarına sahip çıkılması eylemidir."

Yükseköğretim Kurulu, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:14  MARDİN Yüksek voltaj nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü iddia ettiler
23:13  Sudan'da açlıktan ölmek üzere olan aslanlara hayvanseverler sahip çıktı
23:11  ŞIRNAK Erbil'de Türk diplomat Köse'nin şehit edilmesiyle ilgili 1 kişi daha yakalandı
23:06  Bir gün önce taşınan kiracılar parayı çaldı, kalp krizinden öldü
23:06  Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı
21.01.2020 23:16:29