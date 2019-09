Bilim ve Sanatı Buluşturan Yerleştirme, Pera Müzesi'nde

Kilogramın tanımının değişmesi, internetin teorik kütlesinin hesaplanması gibi bilim dünyasındaki güncel gelişmeleri merkezine alan yerleştirme, 24 Kasım tarihine kadar müzenin birinci katında yer alan Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri sergi salonunda izlenebilir.

Pera Müzesi koleksiyonları yeni eser üretimlerine ilham olmaya devam ediyor. İtalyan sanatçı Nicola Lorini'nin Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlenen "Tüm Zamanlara, Tüm Üzgün Taşlara" (For All the Time, for All the Sad Stones) adlı video yerleştirmesi, 5 Eylül'de ziyaretçileri ağırlamaya başladı.Arkeolojik ve kültürel simgelerden beslenen çalışmalar gerçekleştiren Nicola Lorini'nin yeni video yerleştirmesi, yakın zamanda bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan gelişmelere sanatsal bir yorum getiriyor. Eser, adını, felsefeci Marquis de Condorcet'nin metrik sisteme ithafen kullandığı "tüm insanlara, tüm zamanlara" ifadesinden alıyor.

Uzun soluklu arşiv çalışmasından yerleştirmeye…

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'ndan esinlendiği projenin fikrini oluştururken uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma süreci geçiren Lorini, çalışmasına müze arşivindeki nesneler, internet araştırmaları ve tarihle olan ilişkimizi sorgulayan okumalar ile başladı. Sanatçı, bu araştırmaların sonucunda koleksiyona ait görüntülerden, kitaplardaki ve internetteki görsellerden, çeşitli video kayıtlarından ve kişisel olarak yazdığı metinlerden oluşan geniş bir arşiv malzemesi elde etti. Kum, silikon, kemik gibi farklı materyallerle üretilmiş bir dizi heykelden oluşan, video ve sesi odağına alan yerleştirmede süregelen düşünce modellerini sorgulayan Nicola Lorini, zaman ve tarih anlayışına yakından bakmayı hedefliyor. Dijitalin yükselişiyle birer standart haline gelen gündelik nesne ve maddelerin artık soyut kavramlar üzerinden tanımlandığı tespitinden yola çıkan sanatçı, ziyaretçileri Pera Müzesi Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu'nda çizgisel olmayan bir yolculuğa çıkarıyor.

Konuşma Etkinliği: "İstiap Haddi"

Yerleştirmenin ziyarete açılmasının hemen ardından özel bir konuşma etkinliği düzenlenecek. Nicola Lorini, Gülşah Mursaloğlu ve Muğlak Standartlar Enstitüsü'nden Avşar Gürpınar ile Cansu Gürgen'in konuşmacı olarak katılacağı "İstiap Haddi" başlıklı panelde, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu katında sergilenen yerleştirmeden hareketle, ölçme, hesaplama, standart oluşturma, zaman ve değişim konuları tartışmaya açılacak. Etkinlik, Pera Müzesi Oditoryumu'nda 7 Eylül Cumartesi günü saat 15.00'da ücretsiz izlenebilir.