Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eğitime hazırlanıyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Ayhan, Sivas'ın yeni üniversitesinin Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent eski binasında hizmet vermeye başladığını anımsattı.

Yeni üniversitenin hayırlı olmasını dileyen Ayhan, "Sivas'ta 18 Mayıs 2018'de resmen kurulan ve Sivas'ın 2. üniversitesi olan Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kurt Deresi mevkisinde 455 bin metrekare alanda inşa edilecek. Yaklaşık bu kadar bir alan da ağaçlandırılarak, yeşil bir doku kazandırılacak." ifadelerini kullandı.

İlk öğrencilerin ise ekim ayında ya da yetişmemesi durumunda şubat döneminde alınacağını aktaran Ayhan, üniversitenin ilk etapta Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi ile Lisansüstü Eğitim Fakültesinden oluşacağını kaydetti.

Üniversiteye binlerce öğrenci kazandıracak şekilde bir çalışmaya imza atacaklarını vurgulayan Vali Ayhan, fuar ve kongre merkezi mevcut alanının Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine devrinin gerçekleştiğini de hatırlatarak, "Kampüs alanımızın biran önce öğrencilerle buluşmasını istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul ise Sivas'a kurulan ikinci üniversitenin el birliği ile hayata geçeceğini vurgulayarak, "Tüm Sivaslıların yeni üniversitemize sahip çıkmasını ve her alanda bizlere destek olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA