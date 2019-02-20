Bilim ve Teknolojide Uluslararası Marka Olmak İstiyoruz"

Kaynak: AA

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, bilim ve teknoloji alanında Türkiye'nin uluslararası markası olmak istediklerini belirtti.Prof. Dr. Baran, İYTE'nin yeni dönem hedefleri ve potansiyeline ilişkin rektörlük binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son 15-20 yıldır bütçeden Ar-Ge'ye ayrılan payın önemli ölçüde arttığını söyledi.Ekonomik değişimi, dönüşümü sağlamaya çalışan Türkiye için eğitimli insan kaynağının önemini vurgulayan Baran, enstitü olarak bu süreçte sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını bildirdi.Enstitünün 1992'de kurulduğunu belirten Baran, "Ülkede eğitim dili Ingilizce olan tek yüksek teknoloji enstitüsüyüz. Amacımız teknoloji üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak. 10 ileri düzey araştırma uygulama merkezimiz var. 3 bin 851 lisans, bin 96 yüksek lisans ve 496 doktora öğrencimizle bilim, teknoloji ve tasarıma odaklandık. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 2012'den beri Türkiye'de ilk 5'teyiz." ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği fonlarından yararlanma oranlarında birinci sırada bulunduklarını dile getiren Baran, şöyle konuştu:"OECD verilerine göre, dünya çapında ilk 250-300 bandına girdik. Üniversite araştırma laboratuvarı olarak Hacettepe ve Gazi üniversitesinden sonra 3. sıradayız. Akademik başarıları fakülte bazında aldığımız zaman mühendislik fakültesi olarak Türkiye'nin en iyisiyiz. Fen fakültesi olarak Türkiye'de 2. sıradayız. Bu başarılar, bizim sürekli ödüllendirilen bir kurum olmamızı sağlıyor."Baran, enstitünün bilgi birikimini toplumun tüm paydaşlarına açma konusunda daha aktif olacaklarını bildirdi.Kampüsteki teknoparkta halen 148 Ar-Ge firmasının faaliyet gösterdiğine işaret eden Baran, şunları kaydetti:"Nitelikli beyinleri Ar-Ge öncelikli alanlara çekmemiz gerekiyor. Hedefimiz, nitelikli insan kaynağı üreterek bilime, sanayiye, ekonomiye, topluma katkı sağlamak. Bilim ve teknoloji alanında Türkiye'nin uluslararası markası olmak istiyoruz. Dünya sıralamasında ilk 500'de bir devlet üniversitemiz yok. Biz buraya ulaşmaya çalışıyoruz. Sıralamada ilk 100 ve sonrasında daha yukarı çıkmak için çalışıyoruz. Marka olarak bu milletin ak yüzü olmak istiyoruz. Uluslararası bir üniversite olmak, uluslararası öğrenci, bilim insanı sayısını artırmak için projemiz var."