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Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını

Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü olarak ilan edilen 11 Şubat'ta bilim tarihine damga vurmuş 7 bilim kadını

11.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 11.02.2020 19:00Bilimde Kadın Günü: Çalışmalarıyla dünyayı değiştiren 7 bilim kadını
Tarih boyunca çok sayıda kadın, bilimsel çalışmaları ve buluşları sayesinde insanlığın bir adım daha ilerlemesine katkıda bulundu. Hayat kurtaran ilaçlardan gündelik hayatı kolaylaştıran icatlara kadar çok sayıda gelişmeyi bilim kadınlarına borçluyuz.

Ancak kadınların bilimsel çalışmaları genelde erkek meslektaşlarınınkine göre daha az tanınırlığa sahip. Bunun sebeplerinin başında, kısaca STEM olarak adlandırılan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında asırlardır kadınlara yönelik bir ön yargının var olması geliyor.
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Kaynak: Euronews.com

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