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Bilime, 103 bin lira ödül

THY Turkish Airlines Science Expo 2020'de yarışma başvuruları başladı.

20.01.2020 16:53 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:53Bilime, 103 bin lira ödül

BURSA Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bilim Festivali için geri sayım başladı. Bilimi sokağa indiren ve Türk Hava Yolları isim sponsorluğunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)'nın desteğiyle 20-23 Nisan 2020 tarihleri arasında TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilecek 9. THY Science Expo'da yarışma başvuruları başladı. Bursa Bilim Festivali'nin bu yılki ana teması 'uzay ve havacılık' olarak belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu'nun (YÖK) desteği ile tüm Türkiye'deki tüm okullar ve üniversitelerde Bursa Bilim Festivali için yarışma çağrısı yapıldı. İnsansız Hava Araçları, Tasarla Yap Uçur (Model Planör), Meslekler Yarışıyor, Akıl ve Zekâ Oyunları, FIRA Robot ve Hackathon yarışmalarına sahne olacak festivalde dereceye giren projelere toplamda 103 bin lira para ödülü dağıtılacak.


milli eğitim bakanlığı, Türk Hava Yolları, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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