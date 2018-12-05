Bilimi Sevdirmek, Gençleri Tuzaklardan Koruyabilir

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, gençlere bilimi sevdirmenin önemli olduğunu belirterek "Gençlere bilimi sevdirirsek onları birçok yanlış ve tuzaktan kurtarmış oluruz" dedi.

Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de festivale ilişkin düzenlenen tanıtım toplantısı, Anadolu yakasındaki okullarda görev yapan rehber öğretmenler ile okul müdürlerini buluşturdu. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın katıldığı toplantıda festivalle ilgili bilgiler verildi.

Hayalleri projelendirmek gerekiyor

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açılış konuşmasında nörobilimle ilgili çalışmaların eğlence ve disiplinin bir arada olduğu ortamlarda öğrenmenin daha sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Tarhan, "Eğlence ve disiplin bir arada olmadığı zaman öğrenme geçici oluyor. Kişinin öğrendiği bir konuya duygularını da katması, bunu aşkla, heyecanla, sevgiyle yapması ve 7/24 düşünebilmesi, üretken düşüncenin temelini oluşturuyor. Üretken ve keşfedici düşüncede hayal kurmak vardır. Hayal kurduktan sonra onu projelendirmek gerekiyor. Hayalin de bir amaca yönelik olması lazım. Bir projenin ortaya çıkması için zihinsel emek, çile ve kuluçka devri gerekiyor. Kuluçka döneminden sonra doğum oluyor. O dönemden sonra çok büyük parlak fikirler ortaya çıkıyor" dedi.

Tuzaklara karşı ego ideali verilmeli

Orta öğretim ve lise dönemindeki gençlerin iyi alanlara yöneltilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, "Onların sosyal medyanın tuzaklarına düşmemesi için, popüler kültürün tuzaklarına düşmemesi için gençlere ego ideali vermek gerekiyor. Bu çağda belirlenecek en iyi ego ideali de sadece kendini düşünen biri değil, topluma da faydalı olabilecek, bilim yoluyla insanlığa faydalı olabilecek idealler verebilmek. Biz 6 yıl önce bunu hayal ederek yola çıktık" dedi.

Gençlere bilimi sevdirmeliyiz

Gençlere bilimi sevdirmenin önemine işaret eden Tarhan, "Gençlere bilimi sevdirirsek gençleri birçok yanlış ve tuzaktan kurtarmış oluruz. Bu vizyonu Üsküdar Üniversitesi olarak hep önemsiyoruz. Proje Kültürü ve Girişimcilik dersi zorunlu ders olarak okutuluyor" dedi.

Üsküdar Üniversitesi'nin UNECSO tarafından Nörobiyoloji, Bilişsel Tıp ve Beyin Araştırmaları alanındaki çalışmalarından ötürü mükemmeliyet merkezi olarak tayin edildiğini belirten Tarhan, yabancı öğrencilere araştırma yapmak için olanak sağladıklarını söyledi.

N20'de ülkemizi temsil eden ilk üniversiteyiz

Üsküdar Üniversitesi olarak AR-GE odaklarının bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "İnsan her şeyi yapamaz. AR-Ge'de bir konuyu seçip onda yoğunlaşıyorsunuz. Veri madenciliği gibi. Biz beyni odak noktası seçtik. Geçen hafta G20 Zirvesi öncesi gerçekleştirilen N20 Zirvesi için Arjantin'deydik. Neurosience toplantısında Türkiye'yi temsil eden üniversite olarak biz vardık. Orada özellikle beyin fonksiyonlarıyla ilgili politikaların belirlenmesi için çalışmalar yürütüldü. Bir rapor hazırlandı ve o rapor liderlere sunuldu" dedi.

Gençlerin en büyük sorunu yalnızlık

Günümüzde gençlerin en büyük sorunlardan birinin yalnızlık olduğunu belirten Tarhan, Manchester Üniversitesi ile BBC'nin 16-24 yaş arasındaki gençlerle ilgili yaptığı yalnızlık çalışmasının önemli sonuçları olduğunu söyledi. Tarhan, "Bu gençlerde iki tür davranış ortaya çıkıyor. Bu gençler öz bakımlarına dikkat etmiyor ve sıcak yemek yemiyorlar. Zamanlarının önemli bölümünü bilgisayar başında geçiriyorlar. Psikolojik izolasyon ve yalnızlık içindeler. Gelecek için bu durum büyük risk oluşturuyor. Anne, baba ve eğitimcilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Teknoloji kullanımı nedeniyle değişik bir kuşak gelişmeye başladı. Zeki ama sosyal ilişkisi zayıf bir kuşak ortaya çıkıyor. Dijital bir nesil var ve bunların karşılaşacağı riskleri düşünmek ve önlem almak durumundayız" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ilk yıldan beri, festivalde desteğini esirgemeyen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'ya teşekkür etti.

Levent Yazıcı: "Bu tür festivaller önemli katkılar sağlıyor"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise yaratıcılığın ve inovasyonun konuşulduğu anlamlı bir toplantıda bulunmaktan ve bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, geçmiş festivallerde keyifli bir öğrenme ortamı oluşturulduğunu kaydederek "Öğrencilerimizin düşünceleri ateşlenmiş, öğretmenlerimizin çok kıymetli destekleriyle çok önemli icatlar çıkarılmaya gayret edilmiş. Biz de Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyonu kapsamında hem çağa uygun hem de geleceğe yönelik emin adımlar atmak istiyoruz. Bu bağlamda kurumsal işbirliklerimizi sürdürmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem bugünü hem geleceğin becerileriyle donanmış, bu becerilerini insanlığın yararına kullanabilen bilime meraklı ve sevdalı aynı zamanda kültür ve sanata duyarlı, ahlaklı çocuklar yetiştirmek istiyoruz" dedi. Bu tür festivallere çok ihtiyaç olduğunu belirten Yazıcı, "Üsküdar Üniversitemizin çok önemli bir birikimi var. Davranış Bilimi temelinden yola çıkarak sosyal bilimler, fen ve teknoloji ile sağlıkta belirlediği kategoriler üzerinden yaptığı çalışmanın okullarımızla bütünleşmesi halinde çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Muhsin Konuk: "Bu ülkenin icatçılara ihtiyacı var"

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Bilim ve Fikir Festivali Tanıtım Sunumunu yaptı. Festivalin bu seneki sloganının "İcat çıkaracak beyinler arıyoruz" olduğunu belirten Konuk, "Bu ülkenin icatçılara ihtiyacı var. Amacımız bilim kültürüne ve bilim endüstrisine yön verecek, üretici, bilinçli takipçi ve aktörlerin yetiştirilmesini hedefliyoruz" dedi. Prof. Dr. Konuk, bu festivalle gençlerin sosyalleştirilmesinin de amaçlandığını belirterek "Özellikle bilişim teknolojilerinin artmasına bağlı olarak gençler yalnızlaşıyor" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan: "Çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız"

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ise "Değişen Dünyada İyiliği Yeşertebilmek" başlıklı bir konferans verdi. Gençlerin en büyük sorunlarından birinin yalnızlık olduğuna dikkat çekerek "Oxford'da geçen yıl yapılan toplantıda IŞİD'e katılımın temel sebeplerini aradık. IŞİD'e Avrupa'dan katılanların büyük çoğunluğu Müslüman bile değil. Bu çocukların geri planına baktığımızda çok büyük bir yalnızlık görüyoruz. Okullarda izole edilmişler aileleri sahipsiz bırakmış. Avrupa'nın en büyük problemidir. Çocuklarımızın başından ayrılmayacağız. Ailelerimizin içinde olacak. O çocuklarımızı ikna edeceğiz, o sofralara hep beraber oturacağız. O bayram sofralarına oturulacak. Aileler, teyzeler, amcalar ve kuzenlerle birlikte olunacak. Aile sistemi, toplum sistemi, sosyal sorumluluk programlarının dışında kalan izole edilen her çocuk her türlü organize suç örgütü için avlanmaya hazır bir kurban niteliğindedir" diye konuştu.

Son başvuru tarihi; 22 Şubat 2019

Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği, Gençleri gözlemlemeye, düşünmeye, araştırmaya ve proje üretmeye yönlendirmeyi amaçlayan 6. Bilim ve Fikir Festivali, 18-19 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek. Üsküdar Üniversitesi Bilim ve Fikir Festivali'ne bu yıl Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen ve Teknoloji Bilimleri olmak üzere üç kategoride başvuru kabul edilecek. Festival için son başvuru tarihi 22 Şubat 2019 olarak belirlendi.

Başarılı projeler ödüllendirilecek

Bu yıl da yine dereceye girenler ödüllendirilecek. Her üç kategoride ilk üç dereceye gireceklerden; birinci olanlara 6 bin lira, ikinci olanlara 4 bin lira ve üçüncü olanlara 2 bin lira ödül takdim edilecek. 4 -14 arası dereceye girenlere ise 500 lira ödül verilecek. Proje danışman öğretmenleri dereceye giren proje ödülünün yarısını alacak.

Toplantı öncesinde rehber öğretmenler kahvaltıda bir araya geldi. ÜÜ TV'den canlı yayınlanan program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.