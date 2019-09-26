Bilimin en 'sessiz' hali

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi sayesinde bilimi erişilmez olmaktan çıkarıp, 7'den 70'e toplumun tüm kesimlerinin ulaşabileceği bir noktaya getiren Büyükşehir Belediyesi, BTM'de düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle de toplumsal duyarlılığı artırıyor. Bu etkinliklerden biri de Birleşmiş Milletlerin 72 milyon işitme engelliye ve işaret dilinin önemine dikkat çekmek amacıyla ilan ettiği "Dünya İşaret Dilleri Haftası" için düzenlendi. Duyum İşitme Engelliler Okulundan 26 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde ağırlandı. Uzmanların anlattıklarını işaret diliyle anlamaya çalışan bilim meraklısı gençler, deneyleri büyük bir dikkatle yaptı.

İşitme engelli gençlerin BTM macerasına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Önce işaret diliyle tercüme yapan görevliler aracıyla gençlerle sohbet eden Başkan Aktaş, daha sonra gençlerin deney çalışmalarına da eşlik etti.

İşitme engeli ve işaret diline karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Öğrencilerimiz gün boyu bilim merkezimizdeki deney alanlarında keşif yapacak, bilim gösterileri ve roket tasarımı atölye çalışmalarında yer alacak.Bu etkinlikle, okul dışı öğrenme ortamlarından olan "bilim merkezlerinde herkesin eğitim hakkı vardır" ilkesinden yola çıkarak tüm öğrencilerin farklılıklara rağmen bilim yolculuğuna eşit olarak dâhil olmasının önemini de vurgulamış oluyoruz. Etkinlikler sırasında işaret dilinin tercümanlar tarafından kullanılması ile bilim merkezlerinde bilim iletişimi noktasında fark yaratılmış oldu. Çalışmaya katılan tüm öğrencilerimizi kutluyorum" dedi.