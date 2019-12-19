Haberler » Güncel » Bilimin tarihi SUBÜ'de konuşuldu - Haber

Bilimin tarihi SUBÜ'de konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında SUBÜ tarafından "İnsanlığın Ortak Mirası Bilim Tarihi" konulu panel düzenlendi.

19.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:40 Bilimin tarihi SUBÜ'de konuşuldu
Cumhurbaşkanlığı 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında SUBÜ tarafından "İnsanlığın Ortak Mirası Bilim Tarihi" konulu panel düzenlendi.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilim Tarihi ve Teknoloji Topluluğu tarafından İslam bilim ve teknolojisi başta olmak üzere bilim tarihi farkındalığına yönelik olarak Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda panel düzenledi.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay'ın moderatörlüğünü yaptığı panele SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Gençlik ve İl Müdürü Arif Özsoy ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panele konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Durmuş Günay Bilim Tarihi ve Mühendislik, Prof. Dr. Ahmet Şimşek Bilim Tarihi Öğretimi ve Prof. Dr. Mükerrem Bedizel Aydın ise İslam Bilimi konu başlıklarında sunum yaptı. Bilimsel düşünme becerisi ve bilim tarihi farkındalığı oluşturmayı amaçladıklarını belirten Topluluk Akademik Başkanı Öğretim Görevlisi Mehmet Alper Cantimer, emek veren ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Panel sonrası Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği materyaller ve posterler sergilendi. Rektör Mehmet Sarıbıyık ve konuşmacılar sergi alanını tek tek gezerek bilgi alırlarken, sergiye Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi de (ROTASAM) otonom robotu ile destek verdi. - SAKARYA

Fuat Sezgin, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:37   2021 İslami Dayanışma Oyunlarının Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi İmza Töreni (1) - Haber
14:36   Malatya'da ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haber
14:32   Akay: "Pastırmayı hakkıyla Kayseri yapıyor, diğerleri de benzetmeye çalışıyordur" - Haber
14:32   Bartın Üniversitesi'nde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı - Haber
14:32   Nazilli'de 46 Kıbrıs gazisi madalyalarına kavuştu - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
12:46   Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haber
12:36   İBB Başkanı İmamoğlu, Büyükada'daki at vebası salgınıyla ilgili harekete geçti - Haber
19.12.2019 14:40:14