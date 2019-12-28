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Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı

Kayseri'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.

28.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:37 Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı
'de 2 gün boyunca sürecek olan Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar Çalıştayı başladı.

Öğretmen Evi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Çalıştaya konuşmacı olarak katılan Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, dünyada yaşanan teknolojik gelişmeleri anlatarak, teknolojinin öneminden bahsetti. 2 gün boyunca sürecek olan çalıştayda, Bilimsel ve Teknolojik Buluşlar masaya yatırılacak.

Çalıştaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk de konuştu. - KAYSERİ

Abdurrahman Dilipak, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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