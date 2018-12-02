Bilinci Kapalı Müezzinin Ezan Okuması Görenleri Şaşırttı

Suudi Arabistan'da yaşanan olay, sosyal medyada günün en çok paylaşılan videoları arasına girdi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan ve müezzin olduğu öğrenilen adamın sedyede ezan okumasıgörenleri şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Hastaneye kaldırılan Suudi Arabistanlı müezzinin bilincinin kapalı olmasına rağmen ezan okuması görenleri şaşırttı. Suudi Arabistan'ın Asir Bölgesi'nde bulunan Suuk Camii Müezzini Ali Alşari fenalaşınca ilk yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı olmasına rağmen müezzin Alşari'nin ezan okumaya başlaması görenleri şaşırttı. İlginç anlar, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.