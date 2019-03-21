Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Bilinçli Anne
Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında seminer düzenlendi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bayrampaşa Ahmet Haşim
İlkokulu'nda gerçekleştirilen seminerde, çocuk ihmal ve istismarı ele alındı.
Seminerde konuşmacı olarak yer alan Sosyolog Sultan Solmaz
, "önleyici rehberlik", "mağdur çocuğu anlamak", "ailelere farkındalık eğitimi", "ihmal ve şiddet konusunda izlenmesi gereken yasal süreçler" başlıklarına değindi.
Seminere veliler yoğun ilgi gösterdi.
Anne, Güncel
Kaynak: AA