Bilinçli Gebeler ve Mutlu Aileler İçin Herkese Eğitim Programı" Tamamlandı

Trakya
Kalkınma Ajansı ve Edirne
Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Bilinçli Gebeler ve Mutlu Aileler için Herkese Eğitim Programı" projesi sona erdi.
Proje kapsamında, "Anne
Dostu Hastane" hizmetinin etkinliğini arttırmak için Keşan Devlet Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Çocuk Servisi ve Yenidoğan
ünitelerinde görev yapan sağlık personeli, uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildi.
Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Serhat Göçer, gerçekleştirilen projenin sağlık personelinin yeni bilgiler alması açısından önemli olduğunu söyledi.
Projenin başarıyla tamamlandığını belirten Göçer, şunları kaydetti:
"Keşan Devlet Hastanesi olarak anne sağlığı hizmetlerininniteliğini ve niceliğini arttırmak adına anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetineulaşmalarını sağlamak amacıyla anne, bebek ve aile dostu modelde, hastanemizdemahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri oluşturulmuştur. Bu ünitelerde yanındakirefakatçi ile gebelere ev ortamındaki gibi rahat ve hareket özgürlüğü olan alanlarsağlanmıştır. Normal doğumu özendirerek, müdahale oranlarını azaltmayı hedefliyoruz. Bizbuna teşvik etmek istiyoruz. Bu eğitim, hastanemizde Sağlık Bakanlığımız tarafındandesteklenen 'Anne Dostu Hastane' unvanını alma yolundaki çalışmalarımıza yol göstericiolacaktır."
07 Aralık 2018 Cuma 13:02