07 Aralık 2018, 13:02
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Bilinçli Gebeler ve Mutlu Aileler İçin Herkese Eğitim Programı" Tamamlandı

Bilinçli Gebeler ve Mutlu Aileler İçin Herkese Eğitim Programı" Tamamlandı

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Bilinçli Gebeler ve Mutlu Aileler için Herkese Eğitim Programı" projesi sona erdi.

Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen "Bilinçli Gebeler ve Mutlu Aileler için Herkese Eğitim Programı" projesi sona erdi.

Proje kapsamında, "Anne Dostu Hastane" hizmetinin etkinliğini arttırmak için Keşan Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, Çocuk Servisi ve Yenidoğan ünitelerinde görev yapan sağlık personeli, uzman eğitmenler tarafından bilgilendirildi.

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Serhat Göçer, gerçekleştirilen projenin sağlık personelinin yeni bilgiler alması açısından önemli olduğunu söyledi.

Projenin başarıyla tamamlandığını belirten Göçer, şunları kaydetti:

"Keşan Devlet Hastanesi olarak anne sağlığı hizmetlerinin
niteliğini ve niceliğini arttırmak adına anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine
ulaşmalarını sağlamak amacıyla anne, bebek ve aile dostu modelde, hastanemizde
mahremiyete dayalı tek kişilik doğum üniteleri oluşturulmuştur. Bu ünitelerde yanındaki
refakatçi ile gebelere ev ortamındaki gibi rahat ve hareket özgürlüğü olan alanlar
sağlanmıştır. Normal doğumu özendirerek, müdahale oranlarını azaltmayı hedefliyoruz. Biz
buna teşvik etmek istiyoruz. Bu eğitim, hastanemizde Sağlık Bakanlığımız tarafından
desteklenen 'Anne Dostu Hastane' unvanını alma yolundaki çalışmalarımıza yol gösterici
olacaktır."
07 Aralık 2018 Cuma 13:02