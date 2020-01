Bilinçli nesil, verimli enerji, 5 yılda 25 bin enerji avcısı

ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım, "Enerji Avcıları" projesi ile 25 bin çocuğa ulaştı; 2020 yılında da binlerce çocuğu enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmaya devam edecek.



Enerjinin verimliliği ve tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yola çıkan şirketler, 2016 yılında başlattıkları Enerji Avcıları projesiyle 5 ilde 96 ilçedeki 250'yi aşkın okulda 25 bin öğrenciye ulaştı. 5. yılında büyük bir hızla eğitimlerine devam eden proje ile hedef kitle olan 4-8 yaş grubu çocuklara, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılıyor. Çocukların eğlenerek öğrendikleri proje, okul yöneticileri ve öğretmenlerden de övgü alıyor. Enerji Avcılığı misyonunu üstlenen çocuklar evlerinde, okullarında enerjinin aktif olarak kullanıldığı her alanda ebeveynlerine de öğrendikleri bilgilerle rehberlik ederek sosyal sorumluluk projesinin toplumda yaygınlaşmasına öncülük ediyorlar.



Bir gün değil her gün enerji verimliliği



Enerji tasarrufu haftasında da interaktif katılımlı etkinliklerle sürdürülen proje çocukların ilgisini çekmeye devam ediyor. Proje kapsamında belirlenen okullar ziyaret edilerek çocuklar enerjiyi verimli kullanarak nasıl tasarruf edecekleri konusunda bilinçlendiriliyor. Yıl boyunca sürecek etkinliklerle 2020 yılında 10 bin çocuk daha "Enerjinin değerini biliyoruz. Çünkü biz enerji avcıyız" diyecek. 2016 yılında başlayan ve her yıl geliştirilen proje bu yıl da çocuklara bilimsel destek sağlayacak aktivitelerle zenginleştirildi. Çocukları hem yanlış bilinen tüketim alışkanlıkları konusunda eğiten hem de enerji deney setleri ile bilinçlendiren Enerji Avcıları projesi yılda bir gün değil her gün enerji verimliliği sloganıyla yoluna devam ediyor. - İZMİR

