Bilinçli Tüketiciler Derneği Kurucu Genel Başkanı Ömer Keser, tüketici hakları ihlallerinin kitlesel boyut kazandığı günümüzde Bilinçli Tüketiciler Derneği çatısı altında çalışmalar yaparak mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaklarını bildirdi.Bilinçli Tüketiciler Derneği kuruldu.Derneğin kurucu genel başkanı Ömer Keser, yaptığı açıklamada, tüketici hakları alanında yeni bir derneğin kurulduğunu belirterek, tüketici hakları ihlallerinin kitlesel boyut kazandığı günümüzde Bilinçli Tüketiciler Derneği çatısı altında çalışmalar yaparak mağduriyetlerin giderilmesini sağlayacaklarını bildirdi.Keser, Türkiye 'de ve dünyada tüketici hakları alanında yaşanan hak ihlallerinin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Öyle ki bireysel tüketici şikayetleri yerini kitlesel hak ihlallerine bırakmıştır. Geçmişte binlerle ifade edilen tüketici hakkı ihlalleri günümüzde yüz binler, hatta milyonlarla ifade edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.İletişim sektöründen gıdaya, bankacılık sektöründen konuta kadar milyonlarca tüketicinin yer aldığı alanlarda yaşanan mağduriyetlerin sayısının arttığına dikkati çeken Keser, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz ay içeresinde İstanbul merkezli yaşanan 5,8'lik depremde cep telefonu hatlarında yaşanan uzun süreli aksamalar sektörün hala afetlere hazırlıklı olmadığını gözler önüne sermektedir. Buna rağmen faturalarını günü gününe ödeyen tüketiciler, en gerekli olduğu zamanda iletişim şirketlerini yanında bulamamakta ve mağdur olmaktadır. Yine gıda sektöründe yaşanan gelişmeler tüketici sağlığını olumsuz yönde tehdit etmeye devam etmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın laboratuvar çalışmaları sonrasında kamuoyuna açıkladığı hileli gıdalar ve markalar listesi tüketici sağlığının hala tehdit altında olduğunun alenen bir göstergesidir.Öte yandan, özellikle yaz aylarında yapılan fahiş fiyat artışları, beyaz eşya sektöründe yaşanan olumsuzluklar ve sigorta mağduriyetleri ise artarak devam etmektedir. Yine son günlerde özellikle büyük şehirlerde yaşanan ulaşım hizmeti mağduriyetleri bu hizmeti satın alan tüketicileri olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bankacılık sektöründe yaşanan tüketici mağduriyetlerine her gün bir yenisi eklenirken, sektör çözüm bulmak yerine her geçen gün kar oranlarını arttırmaya devam etmektedir.""Tüketicilerin tüketimden gelen güçlerini göstermede adeta köprü vazifesi göreceğiz"Ömer Keser, Bilinçli Tüketiciler Derneği olarak, tüketicilerin bireysel ve kitlesel hak arama mücadelelerinde her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, "Hak arama bilincinin yaygınlaştırılması ve mağdur tüketicilerin seslerini ilgili kurumlar ve kamuoyu nezdinde duyuracağız. Başta TBMM olmak üzere tüm kamu kuruluşları ve ilgili STK'lar ile ortaklaşa çalışmalar yaparak ilgili yasal düzenlemelerin tüketici lehine işlemesi için gayret göstereceğiz. Keyfi uygulamaların önüne geçerek tüketicilerin tüketimden gelen güçlerini göstermede adeta köprü vazifesi göreceğiz." ifadelerini kullandı.Keser, tüketicilerin, tüm çalışmalarını www.bilinclituketici.org adresinden takip edebileceğini duyurdu.