Hem trafik kurallarını hem korona tedbirlerini hiçe sayan Kilisli vatandaşa, çifte ceza uygulandı

Türkiye 'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis 'te, vatandaşlara koronavirüs salgını da engel olmadı. Sosyal mesafe kuralını önemsemediği görülen vatandaşlar, motosikletlere 3-4 kişi binerek hem trafik kurallarına hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayıyor. Polis ekipleri, bu durumda yakaladığı şahıslara, çifte para cezası uyguladı.

MOTOSİKLETTE BİR KİŞİNİN BULUNMASINA İZİN VERİLDİ

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında hayata giren sosyal mesafe kuralı ile bir motosiklette bir kişinin bulunmasına izin verildiği kentte, bölge halkına virüs de engel olmadı. Daha önce trafik kurallarına aykırı bir şekilde 3-4 kişi ve daha fazla sayıda insanın aynı motosiklette seyir etmesi görüntülerinin yansıdığı Kilis'te koronavirüs ile mücadele kapsamında hayata giren sosyal mesafe kuralına rağmen bilindik görüntüler oluştu.

KASK, MASKE VE ELDİVEN KULLANMIYORLAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik uygulama yaptı. Kent trafiğindeki araçların yüzde 50'sini oluşturan ve kısa mesafeli ulaşımda yoğun tercih edilen motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ortaya çıkan manzara polis ekiplerini de şaşırttı. Motosiklet sürücü ve yolcularının kask bir yana maske ve eldiven bile takmadıkları görüldü.

ÇİFTE PARA CEZASI

Polis; motosiklet üzerinde 3-4 kişi birlikte seyir eden sürücüleri durdurularak hem trafik kurallarına hem de sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda ikazda bulundu. Kentte farklı zamanlarda yapılan uygulamalarda tekrar tekrar yapılan uyarılara rağmen kurala uymamakta ısrar eden sürücü ve yolculara çifte para cezası kesildi.

Kurallara riayet eden motosiklet sürücüleri uygulamadan memnuniyetini dile getirirken bazı vatandaşlar ise mecburen motosiklete bindiklerini belirtti.