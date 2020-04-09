Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te vatandaşlara sosyal mesafe kuralı da engel olamadı.

09.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:51
Türkiye 'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis 'te vatandaşlara sosyal mesafe kuralı da engel olamadı. Bir motosiklete 3-4 kişi binmekte ısrarcı olanlara hem trafik kurallarına hem de sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri gerekçesiyle çifte para cezası uygulandı.
Suriye sınırına sıfır noktada bulunan ve korona virüs tedbirleri kapsamında hayata giren sosyal mesafe kuralı ile bir motosiklette bir kişinin bulunmasına izin verildiği kentte, bölge halkına virüs de engel olmadı. Daha önce trafik kurallarına aykırı bir şekilde 3-4 kişi ve daha fazla sayıda insanın aynı motosiklette seyir etmesi görüntülerinin yansıdığı Kilis'te korona virüs ile mücadele kapsamında hayata giren sosyal mesafe kuralına rağmen bilindik görüntüler oluştu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında kontrollerini sıklaştıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplum sağlığını tehlikeye atan motosiklet sürücüleri ve yolcularına yönelik uygulama yaptı. Kent trafiğindeki araçların yüzde 50'sini oluşturan ve kısa mesafeli ulaşımda yoğun tercih edilen motosikletlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ortaya çıkan manzara polis ekiplerini de şaşırttı. Motosiklet sürücü ve yolcularının kask bir yana maske ve eldiven bile takmadıkları görüldü. Motosiklet üzerinde 3-4 kişi birlikte seyir eden motosikletlerin sürücüleri durdurularak, hem trafik kurallarına hem de sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri konusunda ikazda bulunuldu. Kentte farklı zamanlarda yapılan uygulamalarda tekrar tekrar yapılan uyarılara rağmen kurala uymamakta ısrar eden sürücü ve yolculara çifte para cezası kesildi.
Kurallara riayet eden motosiklet sürücüleri uygulamadan memnuniyetini dile getirirken bazı vatandaşlar ise mecburen motosiklete bindiklerini belirtti. Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Motosiklet, Türkiye, Kilis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi Haberler
Evde en çok onlar sıkılıyordu! Bakanlık dışarı çıkmalarına izin verdi
Haberler ›› Güncel ››Bilindik görüntülere korona virüs de engel olamadı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:33: Karantinada 'basket atma' etkinliği - Haber 16:32: Ceza infaz kurumları dezenfekte edildi - Haber 16:32: İnegöl'de hijyen tünelleri oluşturuldu - Haber 16:32: AB, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün Suriye raporundan memnun - Haber 16:32: Ordu'da balaban kuşu koruma altına alındı - Haber 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti - Haber 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler