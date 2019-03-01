Bilirkişi Raporuna Göre Küçük Hiranur Hedef Alınarak Vurulmuş

Kaynak: DHA

Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA- PENDİK'te 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın oynadığı parkta silahla yaralanmasına ilişkin yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkemeye ulaştı. Raporda, kurşunun doğrudan Hiranur Demircan'a isabet ettiği belirtildi. Pendik'te 21 Ağustos 2018 tarihinde 7 yaşındaki Hiranur Demircan'ın parkta kurşunla yaralanmasına ilişkin olarak 25 Ocak 2019 tarihinde yapılan keşif sonucu hazırlanan rapor mahkeme dosyasına sunuldu.ATEŞ AÇILAN ODADA KEŞİF YAPILDIOlayın gerçekleştiği parkta ve Barış Balcı'nın ateş ettiği iddia edilen evde yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, "Bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan'ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği" tespitine yer verildi.HİRANUR DOĞRUDAN KURŞUNUN HEDEFİ OLMUŞRaporda, "Hiranur Demircan'ın vücudundan çıkarılan kadeh-paraşüt saçmanın tamamen parçalanmadığı ve taşıdığı formu büyük ölçüde kaybetmediği, kendi yapısından daha yumuşak bir yüzeye çarparak eğilme-bükülme şeklinde deforme olduğu, dolayısı ile mağdurun yaralanmasına yol açan saçmanın mağdurun vücuduna ara hedef olmadan (sekmeye uğramadan) isabet ederek yaralanmasına yol açtığı" savunuldu.Dosyadaki CD incelemesine göre ateş edildiği savunulan odanın penceresinin açıldığının görüldüğü kaydedilen raporda, "Hiranur Demircan'ın bulunduğu noktada sırtındaki yara izi oluşturabilecek kadeh-paraşüt saçmanın ancak Ekspres Sokak No: 17 sayılı bina yönü ve birinci kat istikameti kuzey tarafından gelebileceği değerlendirilmiştir" görüşüne yer verildi.OLAYIN GEÇMİŞİ 21 Ağustos 2018 tarihinde oturdukları sitenin çocuk parkında arkadaşları ile oynayan Hiranur Demircan, gürültü yaptığı gerekçesi ile komşuları Barış Balcı'nın silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olaydan sonra tutuklanan Barış Balcı hakkında, "Çocuğu öldürmeye teşebbüs" ve "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame düzenledi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek sanığı yargılamaya başladı. Mahkeme, Hiranur Demircan'ın vurulduğu park ve ateşin açıldığı iddia edilen evde bilirkişi incelemesi yapılmasına, inceleme tarihini de 25 Ocak 2019 olarak belirlemişti.