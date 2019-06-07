Bilirkişi, vinç faciasında ölen 2 temizlik işçisini tali kusurlu buldu

Kaynak: DHA

BURSA'da bir otelin dış cephe temizliğini yapan Adil Demir (52) ile Soner Oğuz'un (42), bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklanan vinç operatörü Ali Aydik (41) ile vinç şirketinin genel müdürü İdris M. (37) ve otelin sahibi Mehmet A. (49) hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, ölen işçilerin 'tali kusurlu' olduğu belirtildi.?Olay, 26 Mayıs günü merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir otelin dış cephe temizliği sırasında işçiler Adil Demir ve Soner Oğuz'un bindikleri vinç, devrildi. Yaklaşık 30 metre yükseklikten beton zemine düşen vinçteki Demir ve Oğuz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası gözaltına alınan vinç operatörü Ali Aydik, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.Bursa Cumhuriyet Savcısı Tayyar Öğmen tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Otel sahibi Mehmet A., vinç şirketinin genel müdürü İdris M. ve vinç operatörü Ali Aydik'in 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.İddianamede, bir gün önce otelin diğer yanında çalışma yapıldığı, olay günü de otel ile yan bina arasına aracın yerleştiği belirtildi. Adil Demir ve Soner Oğuz çalışırken, vincin sepet kısmındaki yük ile aracın konumlandığı yerin uygun olmaması nedeniyle aracın devrildiği ifade edildi. Aracın vinç uzantısı olan 'Bom' diye tabir edilen demir uzantının sepetiyle birlikte elektrik trafosuna devrilmesi sonucu sepetin yaklaşık 30 metreden yere çarptığı kaydedildi. Başlarında baretleri bulunmayan, ancak üzerlerinde güvenlik kemeri bulunan ve binada sabit noktada bağlanmaması nedeniyle sepet ile birlikte yere düşen Soner Oğuz ile Adil Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİLER TALİ KUSURLUBilirkişinin hazırladığı rapora da yer verilen iddianamede, "Bilirkişi incelemesi ve soruşturma sonucu tutuklu Ali Aydik, kullandığı vincin çalışmak için girdiği alanın dar olduğu ve standartlara uygun olmadığı, vinç üzerindeki sepetin maksimum 100 kilo taşıma kapasitesi olmasına rağmen üzerinde iki kişi çalıştığı, ölen işçilerin kendilerini sabitleme kemerleri ile binanın sabit yerlerine bağlamadıkları hususların tespit edildiği ve düzenlenen bilirkişi raporuna göre kazada hayatlarını kaybeden Adil ile Soner'in kazanın oluşmasında tali kusurlu, vinç operatörü olan ve soruşturma dosyasına çalışma ve kullanma belgeleri mevcut olan tutuklu şüpheli Ali Aydik asli kusurlu, temizlik işinin yapıldığı otelin sahibi olan şüpheli Mehmet A. ile vinç firmasının genel müdürü İdris M.'nin ise meydana gelen kazada tali sorumluluğunun olduğunun tespit edildiği anlaşıldığından TCK'nın 58. maddesi kapsamında üzerlerine atılı suçları işledikleri tüm deliller kapsamında anlaşılmıştır" denildi.Sanıkların önümüzdeki ay yargılanmasına başlanacağı belirtildi.- Bursa