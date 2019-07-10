10.07.2019 11:06
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Bilişim 500'ün yükselen değeri CMC Turkey

Bilişim 500

Mid Europa Partners yatırımlarından biri olan CMC Turkey, Bilişim 500 şirketleri arasında yerini sağlamlaştırdı.

Geçen seneki sıralamaya göre bu yükseliş gösteren CMC Turkey, Ar-Ge ve teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

Türkiye'nin gelişimine önemli katkılar sağlayan bilişim sektörünün ilk 500 şirketi açıklandı. CMC Turkey, 2017 yılında listede 57. sırada yer alırken, bu sene teknolojiye yaptığı yatırımlarla 54. sıraya yükseldi. Hizmet sağlayıcı listesinde üçüncü, çağrı merkezi listesinde ikinci sırada yer alan CMC Turkey, Bilişim 500 listesinin yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kaynak: Bültenler
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