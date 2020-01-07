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Bilişim Garajı'nın Kurucu Ortağı Zerrin Topal, Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri arasında

Türkiye'nin en büyük, dünyanın sayılı online eğitim platformlarından Bilişim Garajı'nın Kurucu Ortağı Zerrin Topal, binlerce adayın başvurduğu Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda en iyiler arasında yer aldı.

07.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:39 Bilişim Garajı'nın Kurucu Ortağı Zerrin Topal, Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri arasında
'nin en büyük, dünyanın sayılı online eğitim platformlarından Bilişim Garajı'nın Kurucu Ortağı Zerrin Topal, binlerce adayın başvurduğu Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nda en iyiler arasında yer aldı.

16 yaş altı nesillere yönelik kodlama, 3D tasarım ve robotik yazılım eğitimleriyle bu yıl 150 binden fazla öğrenciye ulaşan Bilişim Garajı'nın Kurucu Ortağı Zerrin Topal; Garanti BBVA, KAGİDER ve Ekonomist Dergisi'nin her yıl düzenlediği "Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması"nda önemli bir başarıya imza attı. Yarışma kapsamında başvuru yapan 39 bin kadın girişimci arasından ilk 20 finalist arasında yer alan Topal, aynı zamanda "Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi" kategorisinde seçilen 5 kadın girişimciden biri oldu.

Zerrin Topal, Orta Anadolu'da yaşayan, erkek çocuk isteyen bir 4. kızı olarak dünyaya geldi. 6 aylıkken erkek kuzeni tarafından uyuduğu örtünün üzerine kibrit yakılıp, 3. derece yanıkla 3 ay hastanede kaldı. Bebeğin annesine eşinin ailesi tarafından sıklıkla bu cümle söylendi: 'Kız değil mi? Ölsün!' Emniyet teşkilatında görev yapan babasının sürekli tayin edilmesi nedeniyle ilkokulu 5, ortaokulu 3, liseyi ise 3 farklı okulda okuyan Topal, liseye kadar olan eğitim hayatını toplam 11 okul değiştirerek tamamladı. Üniversiteden iş hayatına atılarak farklı kurumlarda uzmanlık ve yöneticilik yaptıktan sonra kendi işini yapma fırsatını yakaladı.

Zor koşullarda okuyan, sıfırdan kurduğu şirketle 6 yılda 25 bin sayfalık içerikle 150 bin öğrenci ile çalışan, Türkiye'nin 81 ilinde sosyal sorumluluk ile fayda sağlayan, Türkiye'de 72 ilde 350 okula hizmet veren Zerrin Topal'ın, en büyük hayali yurt dışında Bilişim Garajı'nın yolculuğunu anlatarak Türkiye'yi temsil etmek.

Eğitimin ve teknolojinin hayatta neler değiştirebileceği konusuna odaklanan ve bu değişimi doğru yönlendirmek üzere çalışan Zerrin Topal, Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri arasında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek; "Bir ülkede kadın ve çocuk olmanın üretmek ve öğretmek açısından büyük önem taşıdığına inanan biri olarak, nesillerin kuramsal değil disiplinler arası uygulamalı bilgi ve beceri kazanması için çaba sarf ediyorum. Bilişim Garajı'nı; çocukların ellerinden düşürmedikleri bilişim cihazlarını amacına uygun şekilde üretim yapma ve sorun çözme amaçlı kullanmaları için onlara gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak üzere kurduk. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik içerik sağlayarak, yalnızca bu yıl 150 bin çocuğa eğitim veriyoruz. Çocukların dünyalarına teknolojiyle dahil olarak eğitim ve hatta sanatla yaptıkları yolculuğa eşlik etmek, geleceği değiştirecek gençlerimizin başarılarına katkı sunuyor olmak bizim için çok değerli" dedi.

Bu yıl 13. kez düzenlenen yarışma, kadın girişimcileri; risk alma, cesaretli olma, etkin müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetlerindeki farklılaşma, finansal yapı, bulunduğu yörenin ekonomisine katkıda bulunarak fark oluşturma, çevreye duyarlı, sosyal bir soruna yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler getirmiş olma gibi kriterler kapsamında değerlendiriyor. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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