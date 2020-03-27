Bilişim sektöründen Ekonomik İstikrar Kalkanı'na dahil olma talebi

Bilişim Sanayicileri Derneğ sektörün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesinin yerinde olacağını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com