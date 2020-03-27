Bilişim sektöründen Ekonomik İstikrar Kalkanı'na dahil olma talebi
Bilişim Sanayicileri Derneğ sektörün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesinin yerinde olacağını bildirdi.
27.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:24
Bilişim Sanayicileri Derneğ sektörün altyapı, Ar-Ge ve diğer yatırımlarının artarak yapılabilmesini temin edebilmek üzere sektörün Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketine dahil edilmesinin yerinde olacağını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi