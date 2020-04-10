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Bilişim sınıflarındaki bilgisayarlar öğrencilere veriliyor

DÜZCE (İHA) – Uzaktan eğitim sürecinde evinde interneti olup bilgisayarı olmayan öğrencilere il genelinde okullarda bulunan bilişim sınıflarında ki bilgisayarlar öğrencilere geçici olarak veriliyor.

10.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:02
Bilişim sınıflarındaki bilgisayarlar öğrencilere veriliyor
DÜZCE (İHA) – Uzaktan eğitim sürecinde evinde interneti olup bilgisayarı olmayan öğrencilere il genelinde okullarda bulunan bilişim sınıflarında ki bilgisayarlar öğrencilere geçici olarak veriliyor.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında eğitime 30 Nisan'a kadar ara verildi. Ara ile birlikte EBA TV üzerinden ve internet üzerinden uzaktan eğitimler verilirken, Düzce 'de evinde internet olup bilgisayarı olmayan öğrenciler için çalışma yapıldı. İl genelinde bir çok okulda bulunan bilişim sınıflarında bulunan bilgisayarlar, öğrencilere geçici olarak verilecek. Öğrencilerin uzaktan eğitim konusunda sorun yaşamamalarını düşünen yetkililer, başvuran tüm öğrencilere bilgisayarları evlerine kadar getirip teslim edecek. Başvuru yapmak isteyen öğrenciler Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçebilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler: Eğitim Bilişim Ağı, Düzce, Güncel
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