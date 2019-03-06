Bilişim Yeni Mağazasını Meydan İstanbul Avm'de Açtı

135 metrekare alanda, ürünleri yerinde görüp deneyimleyerek satın almak isteyen tüketiciler için yatırımlarına devam eden firma, yeni mağazasını 2 Mart'ta Meydan İstanbul AVM'de açtı.

İstanbul Bilişim, mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 2019 yılının ilk mağazasını Türkiye'nin ve İstanbul'un en büyük arazisine sahip olan ve en önemli alışveriş merkezlerinin başında yer alan Meydan İstanbul AVM'de açan firma, toplam 135 metrekarelik alanda en son teknoloji ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak.

45 bine varan son teknoloji ürün ve en geniş aksesuar çeşidiyle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan mağazada, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, ultra HD televizyonlardan beyaz eşyaya kadar birçok ürünü açılışa özel avantajlı fiyatlarıyla tüketiciler ile buluşturuyor.

İstanbul Bilişim Genel Müdür Yardımcısı Levent Menteşe, "İstanbul Bilişim olarak kalite ve uygun fiyatı tüketicilerimizle buluşturduğumuz yeni mağazalarımızla yatırımlarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da üçüncü mağazamız Anadolu Yakası'nın en önemli alışveriş merkezlerinden olan Meydan İstanbul AVM'de açtık. Her yeni mağazamız ile tüketicilerimizle daha fazla yakınlaşırken istihdama da katkı sağlıyoruz. 2019'un ilk çeyreğinde İstanbul'da 3 yeni mağaza daha açarak mağaza yatırımlarımızı sürdüreceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

Kaynak: Bültenler