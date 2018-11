21 Kasım 2018 Çarşamba 15:27



Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, "Finansal teknoloji (Fin-Tek) şirketleri bankacılıktan küçük küçük lokmalar alarak hayata başladılar, her biri bir bölüme odaklandı, bankaların çok büyük olmasının avantajını kullandılar. Şimdi görüyoruz ki Fin-Tek'ler de gözünü büyük lokmalara dikti." dedi.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, BTHABER Şirketler Grubu ev sahipliğinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Bilişim Zirvesi'18"de sektör profesyonelleri "Akıllı Şeyler-Bilen Teknolojiler" konusunu masaya yatırdı.Konferans kapsamında "Zaman'lı Teknoloji Sohbetleri"ne katılan, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, yapay zekanın sektöre olan etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yapay zekanın şu an ve zaman içinde tüketici ile birebir iletişim kurarak, gerek gördüğünde müşteriyi uyarır hale geldiğinin ve gelebileceğinin altını çizen Aran, İş Cep'in içinde bulunan Maxi yapay zeka uygulamasının şu an fazla para çektiğinde ya da gereksiz harcama yaptığında "Bunu yapma, Böyle yaparsan ayın sonu gelmez." gibi uyarı cümlelerini kurabilecek durumda olduğunu söyledi.Yapay zekanın "öğrenebilirlik" niteliğine dikkati çeken Aran, gelecekte yapay zekanın yaratıcılık gerektiren işleri sona erdirmesinin biraz daha zor olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Eğer işinizin teknik gerektiren yönü, yaratıcılık gerektiren yönünden daha fazlaysa çabuk gidiyorsunuz." ifadelerini kullandı."Fin-Tek'ler, geçen yıl bin 128 yatırım sözleşmesinde 16,6 milyar dolar yatırım almayı başardı"Hakan Aran, konferans kapsamında "Dijitalleşmede Hasat Zamanı" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.Dünyada teknolojik anlamda, hemen her alanda, sıra dışı, herkesi şaşırtan gelişmeler olduğuna işaret eden Aran, hayata geçirilen son teknolojik ürün ve hizmetlere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Aran, paylaşım ekonomisinin ulaştığı noktaların hayret verici olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:"Finans alanında Fin-Tek şirketlerini çok konuştuk. Fin-Tek'lerimiz bankacılıktan küçük küçük lokmalar alarak hayata başladılar, her biri bir bölüme odaklandı, bankaların çok büyük olmasının avantajını kullandılar. Bu büyüklük içinde küçük alanlarda uzmanlık sağladılar ama şimdi görüyoruz ki Fin-Tek'ler de gözünü büyük lokmalara dikti.Bankalarda rekabette bir yere geldiler ama şimdi gözünü teknolojinin finansla birleştiği Tek-Fin'lere diktiler. Bu alanda Fin-Tek'ler, geçen yıl bin 128 yatırım sözleşmesinde toplam 16,6 milyar dolar yatırım almayı başardılar. Bu dağılımda ilk defa Avrupa'lı Fin-Tek'lerin ayak sesleri duyulmaya başlanmış. Geçen yıl büyümeleri yüzde 121, bu 16,6 milyar doların içinde 2,6 milyar dolar pay almayı başarmışlar."Hakan Aran, şu an Fin-Tek olarak hayata başlayıp 1 milyar dolar seviyesini aşan 25 şirket bulunduğunu, bunların toplam piyasa değerinin 75 milyar doları aştığını bildirdi.Büyük teknoloji şirketlerinin finansa olan ilgisine de değinen Aran, veriye sahip, müşteri deneyimi olan bazı büyük şirketlerin bu avantajları ile finans konusunun içine dahil olduğunu anlattı.Aran, Amazon ve Alibaba'nın bu anlamda yaptığı çalışmaları anımsatarak, bu şirketlerin mutabakatlarını da Blockchain üzerinden işlettiklerini söyledi.Bankaların yaptıkları çalışmalara da değinen, dünyadaki örneklerden bahseden Aran, "Türkiye İş Bankası olarak biz de operasyon merkezinde robot yazılım kullanmaya başladık, mobil uygulamamızda yapay zeka ile insanlara doğal dilde işlem yapmaya başladık, şubelerimize de ilk robotu koyduk. Bu gelişmeler ışığına biz boş durmadık. Geçtiğimiz 2-3 yıllık süre içinde teknolojiye her yıl düzenli 500 milyon lira yatırım yaptık." diye konuştu."Hedefimiz Türkiye'den ihracat yapmak"Bilişim Zirvesi'ne konuşmacı olarak katılan KoçSistem Genel Müdürü ve KoçDigital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, şirket bünyesinde yaptıkları çalışmalar, ürün ve hizmetler hakkında bilgi verdi.KoçSistem olarak, verdikleri teknoloji hizmetini daha odaklı hale getirmek amacıyla dünyanın sayılı danışmanlık şirketlerinden BCG ile iş birliği yaparak KoçDigital'i kurduklarını anımsatan Akarca, şunları söyledi:"KoçSistem'in yüzde yüz iştiraki olan KoçDigital ile farklı sektörlerden kurumların teknolojik niteliklerini yükseltmeyi, iş gücünü donanımlı hale getirmeyi, onlara veri analitiği ve nesnelerin interneti odağında teknolojik çözümler sunmayı amaçlıyoruz.Hedefimiz Türkiye'den ihracat yapmak. KoçDigital, sadece Türkiye'deki firmaların değil, Türkiye'den dünyaya teknoloji ihraç etmek ve bölgedeki rekabetçi konumumuzu geliştirmek amacıyla, Bağımsız Devletler Topluluğu, Doğu Avrupa ve Orta Doğu Bölgesi'ndeki firmaların da nesnelerin interneti ve ileri analitik konularındaki ihtiyaçlarını karşılamada ve yetkinliklerini dijital dünyaya uygun hale getirmede çözüm ortağı olmak üzere konumlandı. Bu kapsamda KoçDigital'in ülkemize 5 yılda 10 milyar liralık ekonomik değer yaratma potansiyeli olduğunu öngörüyoruz."Zirve kapsamında fuaye alanında bulunan KoçDigital robotu KOD-İ, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.