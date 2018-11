Bilişim Zirvesi'18 Başladı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:16



'Akıllı Şeyler-Bilen Teknolojiler' ana temasıyla düzenlenen 18'inci Bilişim Zirvesi bu yıl 'Beyond The Wall' mottosuyla kapılarını açtı. Zirve yarının teknolojileriyle bugünden tanışmak isteyenleri 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'ne bekliyor.Bilişim Zirvesi'18 'Akıllı Şeyler-Bilen Teknolojiler' ana teması ve 'Beyond the Wall' mottosuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 21-22 Kasım tarihlerinde düzenlenen zirve, bu yıl 17 farklı tema kapsamında paralel oturumlarda sunum yapacak. 200'e yakın uzman konuşmacı, 100'ün üzerinde destekleyici lider kurum ve 50'nin üzerinde stant ile binlerce ziyaretçiyi 'Duvarın Ardına' taşıyacak. Zirve ile ilgili yapılan bilgilendirmede; yapay zeka ve robotlarla birlikte kurgulanacak yeni yaşamı ve insanın bu gelecekteki rolünü, farklı sektörlerden uzmanların ve fikir liderlerinin görüşleriyle zenginleşecek bir düzlemde masaya yatırılacak. Nesnelerin interneti, güvenlik, bulut, büyük veri analitiği, Endüstri 4.0, yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, robot teknolojileri gibi güncel konular, zirve süresince düzenlenecek konuşma, seminer ve panellerde katılımcılarla paylaşılacak.Yarının teknolojileri, bugünün dünyasını şekillendiriyorZirvede geçen yıl 'Yıkıcı ve Yenilikçi Dijital Ekonomi' temasıyla duvarların yıkıldığını hatırlatan BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe, "Geçtiğimiz yıl teknolojinin, zihnimizde ve gerçek dünyada oluşturduğumuz, tüm geleneksel duvarları birer birer yıkmaya başladığına işaret ederek, yıkıcı ve yenilikçi özellikler barındıran, dijital ekonominin ayak seslerini duyurduğumuz Bilişim Zirvesi'nde, bu yıl sizi duvarın ötesine taşıyacağız. Akıllı şeyler ve bilen teknolojileri tanımlayacak, duvarın ardındaki yeni dünyayı beraber keşfedeceğiz" dedi.Göçe, gelecek yıl gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi'19'un ana mesajını da katılımcılarla paylaşarak, temanın 'Data Talks - Veri Konuşur' olarak belirlendiğini söyledi.Bilişim Zirvesi'18'in açılış programı Gazeteci ve Youtuber İlkay Zaman'ın moderatörlüğünde gerçekleşen, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve Hewlett Packard Enterprise Genel Müdürü Güngör Kaymak'ın katıldığı 'Zamanlı Teknoloji Sohbetleri' ile devam etti. Keyifli bir sohbet formatında gerçekleşen bu panelde, 'Yapay zeka gerçekte ne kadar 'akıllı'?' ve 'Öğrenebilen teknolojiler ne kadarını öğrenebilecek?' soruları yanıtlandı.Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran; dünyada teknolojinin hemen hemen her alanında çok sıra dışı, şaşırtıcı gelişmeler, değişiklikler olduğunu belirterek bankanın müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için bu alandaki çalışmalarını geniş bir perspektifle sürdürdüğünü belirtti.Aran şöyle konuştu: "Şirket olarak, operasyon merkezinde robot yazılımları kullanmaya başladık. Şubelerimize de ilk robotu koyduk. Mobil uygulamamız yapay zeka kullanarak müşterilerimizle Türkçe işlem yapmaya başladı. Geçtiğimiz 2-3 yılda teknolojiye her yıl düzenli olarak 500 milyon TL yatırım yaptık. Bu yatırımlarla Türkiye'nin en büyük yazılım şirketi olarak bugün 1.000 kişiye istihdam sağlayan Softtech'i kurduk. Silikon Vadisi'nde ve Çin'de inovasyon merkezleri açtık. 2019 yılında Londra'da bir ofis açacağız. Dünya çapında startup şirketlerinden 1.000 tanesini taradık. Bunlardan 300'e yakını ile birebir temas kurduk ve 100'e yakını ile birlikte çalışmalar yaptık. Ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak için Workup Girişimcilik Programı'nı başlattık. Kısa süre önce bu girişimlere bizlerin de yatırımcı olabilmesi için 100 milyon TL sermaye ile Maxis Girişim Fonu'nu kurduk. Türkiye'den Unicorn ligine en azından bir şirket çıkartmak istiyoruz. 3'ü Teknokent bölgesinde, 2'si yerinde Ar-Ge merkezi olmak üzere toplam 5 ayrı Ar-Ge merkezi oluşturduk. Altıncısı seneye Kıbrıs'ta Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde ODTÜ ile birlikte açıyoruz. Bütün bunları yaparken en üst seviyede sağlam, güvenli ve çevre dostu sertifikalara sahip veri merkezimizi iki aktif modda çalışacak şekilde yeniledik. 153 milyon dolar sadece veri merkezimize yatırım yaptık".HPE Genel Müdürü Güngör Kaymak, 'Her Şeyin Veri Ürettiği Bir Dünya' sunumunda, "Dünyada her gün üretilen devasa miktarda verinin tümünü bugünkü teknolojiyle anlamlandırmak mümkün değil. Uç noktalarda üretilen verinin yüzde 94'ü bugün kullandığımız teknolojiler itibarıyla hiçbir veri merkezine uğramadan, değerlendirilmeden kayboluyor. Kameralar, sensörler, akıllı telefonlar vb. Bizim elimizdeki bu veri kaynağını daha verimli değerlendirmemiz gerekiyor. Bu verilerin etkin biçimde analiz edilmesi, anlamlandırılması, geleceğe açılan kapımız olacaktır. Şirketlerin nasıl ki bir mali sermayesi varsa, bir veri sermayesi de olmak zorundadır. Biz veriyi yeni iş modelleri ortaya çıkarıp, yeni kitlelere ulaşacak şekilde değerlendirdiğimizde bu finansal sermayeyi de destekleyecektir" diye konuştu.KoçDijital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Akarca, "Doğada baş döndürücü bir nöral ağ var. Nesnelerin interneti ve ileri analitik gibi teknolojiler sayesinde aynısını hayatımıza taşıyoruz. Doğadan ilham alarak, bunları uygulamaya almamız gerekiyor. KoçDijital olarak bizler de veri analitiği ve nesnelerin interneti alanındaki uzmanlığımızla, dijital dönüşümü kurumlar için katma değerli bir sürece dönüştürmek istiyoruz" dedi."Yerli ve milli 5G için çalışmalar devam ediyor"Açılış programının protokol konuşmasını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'de 'Akıllı Şeyler, Bilen Teknolojiler' başlıklı konuşmasında, "Gerçek makine zekası oluşturulması ve insanlığın ortak bir sayısal şebekeyle birbirine bağlanması, ortaya çok büyük miktarda veri çıkarıyor. Yeni bir makine çağı başlıyor ve bu yeni çağ hepimizin hayatını yeniden tasarlayacak. Yapay zeka muazzam bir değişime neden oluyor. Tüm akıllı şeylerin IoT ile sinir sistemi gibi birbirine bağlanması hayatımızı kökten değiştirecek. Sayısal teknolojilerin olumsuz gelecek senaryolarına odaklanmak yerine, mevcut veri ve teknolojilerin insanımıza ve ülkemize nasıl fayda sağlayacağı üzerinde çalışmamız gerekiyor" dedi.4.5G ihalesinin 5G hizmeti sağlanabilecek şekilde tasarlandığını hatırlatan Sayan, "Şimdi önümüzde iki önemli hedef var: Ülkemizde her haneye fiber internet sağlayabilmek ve Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla 5G geçişini gerçekleştirmek. Bunun için sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek bir çalışma grubu kurduk ve üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla dünyada 5G'ye geçen öncü ülkelerden biri olmasını sağlamaktır" açıklamasını yaptı.Bilişim Zirvesi'18 keynote konuşmacısı Fjord Accenture Interactive EALA Veri Tasarım Direktörü Connor Upton, yapay zekanın insan merkezli tasarlanmasına ilişkin sunumunda "Kurumların yapay zekaya karşı yaklaşımı değişse de yapay zeka çoğu şirket için karmaşık ve kafa karıştırıcı görünüyor. Bunun arkasında ise yapay zekanın basit tanımı yatıyor. Yapay zeka temelde bir makinenin, akıllı insan davranışını taklit etmesi olarak açıklanıyor. Yapay zekayı bu tanımla aslında bugün farkında bile olmadan fotoğraflarımızı otomatik olarak etiketleyen telefonlarımızda, nereye gideceğimizi bilip, bize yön gösteren navigasyon cihazlarında ve hatta ne izlemek isteyeceğimizi tahmin eden akıllı televizyonlarımızda kullanıyoruz. Yapay zeka sürekli gelişiyor, kendini yeniliyor ve taklit edebileceği akıllı insan davranışları artıyor. Şirketlerin de evrimleşen bu teknolojiyle tanışarak, kendi iş süreçlerine en uygun şekilde uygulamaya alması önem taşıyor" şeklinde konuştu.Yarının teknolojileri arasında vazgeçilmez bir yere sahip olan robotik alanındaki gelişmeleri katılımcılarla paylaşan UiPath Türkiye Genel Müdürü Tansu Yeğen, 'Herkese Bir Robot' başlıklı konuşmasında "İş dünyasının gündeminde üç ana konu başlığı var; iş süreçleri optimizasyonu, yapay zeka ve robotlar. Bu başlıkların altında ise bilgisayarlı görü, yapay zeka ve süreç otomasyonu teknolojileri bulunuyor. Bunların neticesinde robotik süreç otomasyonu (RPA) sektörü ortaya çıktı. Robotik süreç otomasyonuyla insana ait yükümlülükleri robotlar gerçekleştiriyor ve insana daha katma değerli işler yapmak için vakit kalıyor. Yeni olmasına karşın olağanüstü bir gelişim gösteren robotik süreç otomasyonu sektörü, geçtiğimiz yıla ait 500 milyon dolarlık hacmini bu yıl 1,2 milyar dolara taşıdı. Önümüzdeki iki yıl içinde 3,3 milyar dolar öngörülüyor" diye konuştu.Yapay zeka dünyasında insanın yeriYapılan açıklamada; açılış programı sonrasında Bilişim Zirvesi'18 için belirlenen 17 farklı temaya uygun olarak paralel oturumlarda panel ve konuşmalar devam edecek. Türkiye İş Bankası'nın ana salonda ilk gün öğleden sonra ilk oturum olarak gerçekleştireceği 'Yapay Zeka Çağında İnsana ve İşe Farklı Açılardan Bakış' isimli ana oturumunun açılış konuşmasını, Oturum Sponsoru Dell EMC'nin Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu yapacak. Gelecekhane Kurucusu Halil Aksu moderatörlüğünde düzenlenen oturumun konuşmacıları GE Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan M. Özsoy, HPE Genel Müdürü Güngör Kaymak, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran ve BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko olacak.Yine ana salonda CDO Turkey tarafından düzenlenecek 'Dijital Liderler ile Dijital Şirketler' oturumuna ise CDO Turkey Başkanı Bülent Kutlu moderatörlüğünde Yıldız Holding CDTO'su Adnan Metin, Alternatifbank Genel Müdür Yardımcısı Esra Beyzadeoğlu, Mado Türkiye Genel Müdürü Gürol Çıragöz ve Ford Otosan CDO'su Hayriye Karadeniz katılacak.Yılın zirvesi paralel salonlarda devam ediyorZirvenin ilk gününde, ana salon oturumlarının yanı sıra paralel salonlarda 'Kurumsal Çözümler ile Dijital Dönüşüm Platformu', 'IoT Teknolojileri Platformu', 'Dijital Akıllı Güvenlik Platformu' ve 'Dijital Spor Teknolojileri Platformu' oturumları gerçekleşecek. İlk günün tüm programları tamamlandığında ana salonda akşam Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni başlayacak.Etkinliğin ikinci gününde ise paralel salonlarda 'Dijital Finans ve Ticaret Platformu', 'Büyük Verinin Zekası Platformu', 'Dijital Perakende ve Pazarlama Platformu', 'Yerli ve Milli İleri Teknoloji Üretim Strateji Platformu', 'Robotik Sistemler Platformu', 'Entegre Akıllı Bulut Platformu', 'Akıllı Mobil İş Platformu', 'Dijital Güvenlik ve Dedektiflik Teknolojileri Platformu', 'Nesnelerin İnterneti ve Endüstri Yaklaşımları Platformu' ve 'Haberleşme Teknolojileri ve Kümelenme Platformu' gerçekleşecek. - İSTANBUL