Bilişim Zirvesi'18 Başlıyor!

Bilişim Zirvesi'18 teknoloji meraklılarını "Duvarın Ardını" görmeye davet ediyor

Bilişim Zirvesi'18 "Beyond The Wall" mottosu ve "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" ana temasıyla 21 Kasım Çarşamba günü kapılarını açıyor. Türkiye İş Bankası ve Hewlett Packard Enterprise ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte iki gün boyunca uluslararası fikir liderlerinin katılacağı oturumlarda yarının teknolojilerinin topluma ve insan yaşamına etkileri konuşulacak.

Duvarın Ardını görmek, yarının teknolojilerine bugünden tanıklık etmek isteyenler için "Beyond the Wall" mottosuyla düzenlenen Bilişim Zirvesi'18, yapay zeka ve robotik başta olmak üzere yeni nesil teknolojileri merkezine alan "Akıllı Şeyler - Bilen Teknolojiler" temasıyla Türkiye'den ve dünyadan fikir liderlerini bir araya getiriyor.

2000 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası ölçekteki Bilişim Zirvesi, bu yıl 17 farklı tema kapsamında paralel oturumlarda sunum yapacak 200'e yakın uzman konuşmacı, 100'ün üzerinde destekleyici lider kurum ve 50'nin üzerinde stant ile binlerce ziyaretçiyi "Duvarın Ardına" taşıyor. Dell EMC'nin Oturum Sponsoru olarak desteklediği Bilişim Zirvesi'18'in Premium Partnerları ise KoçDijital ve Ruijie Networks olarak belirlendi.

Bilişim Zirvesi'18'in 21 Kasım günü gerçekleşecek açılış programı kapsamında bilişim dünyasının fikir liderleri, yarının teknolojilerine ışık tutan konuşmalar yapacak. Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'de Akıllı Şeyler, Bilen Teknolojiler" başlıklı bir konuşmayla yer alacak.

"TEKNOLOJİNİN KAPTANLARI" BİLİŞİM ZİRVESİ'18'DE BELİRLENECEK

Akademik dünyadan ve STK'lardan 11 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle ve 5000'e yakın kişinin halk oylaması ile belirlenecek olan Teknoloji Kaptanları Ödülleri de ilk gün akşamında gerçekleşecek Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.