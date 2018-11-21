Bilişim Zirvesi'18, Duvarın Ardındaki Akıllı Şeyler Bilen Teknolojiler

Bilişim Zirvesi
'18 Başlıyor!
Bilişim Zirvesi'18 teknoloji meraklılarını "Duvarın Ardını" görmeye davet ediyor.
Bilişim Zirvesi'18 "Beyond The Wall" mottosu ve "Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler" ana temasıyla 21 Kasım Çarşamba
günü kapılarını açıyor. Türkiye İş Bankası
ve Hewlett Packard
Enterprise ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan etkinlikte iki gün boyunca uluslararası fikir liderlerinin katılacağı oturumlarda yarının teknolojilerinin topluma ve insan yaşamına etkileri konuşulacak.
Bilişim Zirvesi'18 bu yıl Türkiye İş Bankası
ve Hewlett Packard Enterprise ana sponsorluğunda, 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul
Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açıyor. Duvarın Ardını görmek, yarının teknolojilerine bugünden tanıklık etmek isteyenler için "Beyond the Wall" mottosuyla düzenlenen Bilişim Zirvesi'18, yapay zeka ve robotik başta olmak üzere yeni nesil teknolojileri merkezine alan "Akıllı Şeyler – Bilen Teknolojiler" temasıyla Türkiye'den ve dünyadan fikir liderlerini bir araya getiriyor.
2000 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilmekte olan uluslararası ölçekteki Bilişim Zirvesi; bu yıl 17 farklı tema kapsamında paralel oturumlarda sunum yapacak 200'e yakın uzman konuşmacı, 100'ün üzerinde destekleyici lider kurum ve 50'nin üzerinde stant ile binlerce ziyaretçiyi "Duvarın Ardına" taşıyor. Dell
EMC'nin Oturum Sponsoru olarak desteklediği Bilişim Zirvesi'18'in Premium Partnerları ise KoçDijital ve Ruijie Networks olarak belirlendi.
Bilişim Zirvesi'18'in 21 Kasım günü gerçekleşecek açılış programı kapsamında bilişim dünyasının fikir liderleri, yarının teknolojilerine ışık tutan konuşmalar yapacak. Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Dr. Ömer Fatih
Sayan, "Türkiye'de Akıllı Şeyler, Bilen Teknolojiler" başlıklı bir konuşmayla yer alacak.
"Teknolojinin Kaptanları" Bilişim Zirvesi'18'de belirlenecek
Akademik dünyadan ve STK
'lardan 11 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle ve 5000'e yakın kişinin halk oylaması ile belirlenecek olan Teknoloji Kaptanları Ödülleri de ilk gün akşamında gerçekleşecek Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni'nde sahiplerini bulacak.
Bilişim Zirvesi'18 Programı
21 – 22 Kasım | Bilişim Zirvesi'18 Tüm Konuşmacılar
21 Kasım | Bilişim Zirvesi'18 Açılış Programı | BEYAZIT SALONU
21 Kasım | OTURUM: "Yapay Zeka Çağında İnsana ve İşe Farklı Açılardan Bakış – Türkiye İş Bankası
" | BEYAZIT SALONU
21 KASIM | OTURUM: "Dijital Liderler ile Dijital Şirketler – CDO Turkey" | BEYAZIT SALONU
21 Kasım | Kurumsal Çözümler ile Dijital Dönüşüm
| EMİRGAN – 1 SALONU
21 Kasım | IoT Teknolojileri Platformu | EMİRGAN – 2 SALONU
21 Kasım | Dijital Akıllı Güvenlik Platformu | BEYLERBEYİ – 1 SALONU
21 Kasım | Dijital Spor Teknolojileri Platformu | BEYLERBEYİ – 2 SALONU
21 Kasım | Teknoloji Kaptanları Ödül Töreni | BEYAZIT SALONU
22 Kasım | Dijital Finans ve Ticaret Platformu | EMİRGAN – 1 SALONU
22 Kasım | Büyük Verinin Zekası Platformu | EMİRGAN – 2 SALONU
22 Kasım | Dijital Perakende ve Pazarlama Platformu – IT Retail Grubu | BEYLERBEYİ – 1 SALONU
22 Kasım | Yerli ve Milli İleri Teknoloji Üretim Stratejisi – Bilişim Grubu | YILDIZ – 1 SALONU
22 Kasım | Robotik Sistemler Platformu | EMİRGAN – 1 SALONU
22 Kasım | Entegre Akıllı Bulut Platformu | EMİRGAN – 2 SALONU
22 Kasım | Akıllı Mobil İş Platformu | BEYLERBEYİ – 1 SALONU
22 Kasım | Dijital Güvenlik ve Dedektiflik Teknolojileri Platformu | BEYLERBEYİ -2 SALONU
22 Kasım | Nesnelerin İnterneti ve Endüstri Yaklaşımları – CIO Turkey | YILDIZ – 1 SALONU
Bilişim Zirvesi Kayıt
Bilişim Zirvesi
21 Kasım 2018 Çarşamba 03:15