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Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş'i ağırladı

Erzurum Valisi Okay Memiş kent merkezindeki 2006 yılında Meclisten özel yasa ile kurulan Bilkent Erzurum okullarını ziyaret ederek bilgi aldı.

06.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:23 Bilkent Erzurum Okulları Erzurum Valisi Okay Memiş'i ağırladı
Valisi Okay Memiş kent merkezindeki 2006 yılında Meclisten özel yasa ile kurulan Bilkent Erzurum okullarını ziyaret ederek bilgi aldı.

Beraberinde Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile birlikte okula giden Vali Memiş, ilk olarak ilkokul öğrencileri ile birlikte 3. Sınıf, 4. Sınıflar dersine girdi ve öğrenciler ile sohbet etti.

Ardından ortaokul binasına geçerek ortaokul inkılap tarihi dersine girdi ve öğrencilerle görüştü. Erzurum'un Erzurum kongresinin öneminden bahseden Vali Memiş, ardından yarı olimpik salonu, laboratuvarlar, kütüphaneyi ziyaret etti, detaylı bilgi aldı, ardından çok amaçlı salona geçerek üniversite sınavına girecek olan 12. Sınıf öğrencileri ile sohbet etti. Kendisinin de 12. sınıf velisi olduğunu ve öğrencilerle aynı heyecanı paylaştığını belirtti, hangi meslek grubunu seçerse seçsin Erzurum'a hizmet etmelerini gerektiğini anlattı.

Okulla ilgili Bilkent Erzurum Okulları Yetkilisi Emre Aksakallı'dan detaylı bilgiler alan Vali Memiş, ardından Genel Müdürlük birimine geçerek Genel Müdür James Swetz ve okul yöneticileri ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdi. Genel Müdür James Swetz günün hatırası olarak Vali Memiş'e hediyelerini takdim ederek, "Ortak paydamız Erzurum ve Eğitim bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Takdim törenin ardından Vali Memiş ve beraberindeki heyet okuldan ayrıldı. - ERZURUM

Okay Memiş, Erzurum, CEO, Güncel

Kaynak: İHA

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