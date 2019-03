Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'nin Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük hastanesi olduğunu belirterek, "Bu sağlık kompleksi, sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş hastanelerden oluşan bir hastaneler şehridir." dedi.Bakan Koca, Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" diye nitelendirdiği şehir hastaneleri zincirinin Başkent halkasını milletin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda sağlıkta Türkiye'nin çağ atladığı bir dönemin yaşandığını ifade eden Koca, bu dönemi vatandaşların layık olduğu hizmete en üst düzeyde kavuşmasını sağlayarak taçlandırmak istediklerini vurguladı.14 Mart Tıp Bayramı'nda bugün açılışı yapılan şehir hastanesiyle çifte bayramın bir arada yaşandığını anlatan Koca, "zatıalinizin ifadesiyle, 14 Mart, bu ülkenin okumuş gençliğinin bir iftihar vesilesidir." dedi.Bakan Koca, Tıp Bayramı'nın bundan 100 yıl önce 14 Mart 1919 tarihinde İstanbul'da, işgalci emperyalist güçlere karşı bir tepki ve direniş hareketinin adı olduğunu anımsatarak, "İki ay sonra Samsun'dan başlayacak İstiklal Harbimizin öncüsü olan bir aydınlar hareketidir. İşgale, sömürüye bir direniş ve başkaldırı simgesidir. Bu tarih, misyonu 'insanı yaşatmak' olan bu meslek mensuplarının, aynı zamanda bu millete, 'Devleti yaşatmak' üzere topyekun ayağa kalkma çağrısıdır. Bu vesileyle zorlu ama kutsal, meşakkatli ama onurlu mesleği icra eden sağlık ordumuzun Tıp Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi'ni vatandaşların hizmetine sunulmasının ikinci bir bayram olduğunu belirten Koca, şu bilgileri verdi:"Avrupa'nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük hastanesi olan bu sağlık kompleksi, sadece bir hastane değil, her biri alanında özelleşmiş hastanelerden oluşan bir hastaneler şehridir. Bu şehir, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alana sahip 8 ayrı hastaneden oluşmaktadır. Genel hastane yanında, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Nörolojik Bilimler ve Ortopedi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, toplamda 3 bin 704 nitelikli yatağa sahiptir, 674 adet yoğun bakım yatağı ile her düzeyde yoğun bakım hastalarımızı kabul edecektir. İçinde hibrit ameliyathane olarak adlandırılan son teknoloji ile donatılmış, müdahale ve görüntüleme işlemlerinin aynı anda yapılabildiği ameliyathaneler olmak üzere, toplamda 131 tam donanımlı ameliyathane mevcuttur. 904 adet hasta muayene odasında aynı anda hasta kabul edilebilecek kapasiteye sahiptir. Günde 30 bin hastaya hizmet vermesi beklenmektedir."Kamu özel iş birliği sayesinde 3,5 yılda böylesine kapsamlı bir tesisin hizmete açılabilmesinden iftihar ettiklerini aktaran Koca, bu vizyonun ortaya konmasında, projenin tasarlanmasında ve hayata geçirilmesinde öncülük eden ve emeği geçen herkese teşekkür etti."Şehir hastanelerini, dünyaca bilinen bir marka yapma kararlılığındayız"Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak hedeflediklerini vurgulayarak, bu hastanelere başvuran her hastanın sağlıkla ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasını amaçladıklarını kaydetti.Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şehir hastanelerinin kapılarını üniversitelerimize açmanın, hem nitelikli insan kaynağını kaliteli hizmete dönüştüreceğine, hem de üniversitelerimize yeni bir açılım fırsatı vereceğine inanıyorum. Bu yapının belli teşvik modelleriyle desteklenmesi ileri eğitim ve beceri gerektiren özellikli tıbbi hizmetlerin başarıyla verildiği mükemmeliyet merkezlerini kurmamızı sağlayacak. Şehir hastaneleri, sadece kamu özel iş birliği ile yapılan hastaneler değil, yeni dönemde fonksiyonel yapısı ile farklılık gösteren, özellikle bulunduğu bölgede son noktada sağlık hizmetinin verildiği, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, üniversitelerin de içinde olduğu, iş birliği ve birlikte kullanım protokolüyle eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü müstesna bir üs olacak. Şehir hastanelerini, dünyaca bilinen bir marka yapma kararlılığındayız. Ülkemizin potansiyelini dünyaya açacak, sağlık turizminde önde olan hemen her ülkeden daha iyi bir alt yapıya sahibiz.""Bölgeyi bir 'Sağlık Teknolojileri Vadisi'ne dönüştürmek istiyoruz"Ankara Şehir Hastanesinin, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent gibi sayılı büyük üniversitelerin kavşak noktasında bulunduğunu belirten Koca, şöyle devam etti:"Bu bölge bir 'eğitim ve bilim kenti' olduğu kadar artık bir 'sağlık kentidir'. İhtiyacımız olan, eğitimin, bilimin, araştırmanın sağlık hizmeti ile kucaklaşması ve yenilikçi teknolojilere dönüşmesidir. Bu kucaklaşmayı tensibinizle başarmak ve bu bölgeyi bir 'Sağlık Teknolojileri Vadisi'ne dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Sağlık Enstitüleri'nin, üniversitelerimizin ve girişimcilerimizin devletimizin desteği ile büyük bir sinerji yakalaması ve sağlık teknolojilerinde yerlileştirme ve millileştirme adına büyük bir adım atması mümkündür."Bakan Koca, sağlık turizmini de bir devlet politikası haline getirip, kuruluşu gerçekleştirilen Ulusal Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) marifetiyle kapasiteyi dünyaya duyurmayı hedeflediklerini vurguladı."Direktifiniz doğrultusunda, yeni yasama dönemimizin ilk icraatı hekim emekli maaşlarında iyileştirme ile sağlık personelinin fiili hizmet zammı oldu. Bundan böyle, sağlık personelimiz, her 6 yılda bir yıl fazla çalışmış sayılacaktır." diyen Bakan Koca, bunu sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkındaki yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin takip ettiğini aktardı.Koca, "Gösterdiğiniz hedef ve verdiğiniz destek ile Türkiye bugün bir gurur vesilesi esere daha kavuşuyor. Nitelikli sağlık çalışanlarımızın çalışma şevkini artıracak, vatandaşlarımızı layık oldukları konforlu mekanlarda kaliteli sağlık hizmetine kavuşturacak olan Ankara Bilkent Hastane Şehrimizin açılışının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Öte yandan, açılışta konuşan IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen de Ankara Şehir Hastanesinin hizmete açılması nedeniyle mutluluk duyduğunu belirterek, "Projeye başladığımızdan itibaren içeriden ve dışarıdan projenin maruz kaldığı tüm tehditlerin 17-25 Aralık FETÖ organizasyonu ve 15 Temmuz kalkışması ve en sonra da dış kaynaklı ekonomik saldırılara rağmen şahsınızın ortaya koyduğu iradeyle ve biz de üzerimize düşeni yaparak, bu büyük tesisin sekteye uğramamasını sağladık." diye konuştu.Program kapsamında, şehir hastaneleri kamu spotu ile "Sağlık sisteminin dünü ve bugünü" başlıklı kısa filmin gösterimi gerçekleştirildi.